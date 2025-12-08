Científicos del CERN lograron un descubrimiento histórico que podría explicar por qué el Universo existe tal como lo conocemos. Por primera vez, se detectó una asimetría clave entre materia y antimateria en bariones, las partículas que forman casi toda la materia del cosmos.

Este nuevo hallazgo físico podría ayudar a responder una pregunta fundamental: ¿por qué la materia sobrevivió tras el Big Bang y no fue destruida?

¿Qué descubrió el CERN sobre la materia y la antimateria?

El experimento LHCb del Gran Colisionador de Hadrones observó una violación de la simetría carga-paridad (CP) en bariones. Esto significa que materia y antimateria no se comportan de manera idéntica, algo crucial para que no se aniquilaran por completo tras el Big Bang.

Hasta ahora este fenómeno solo se había visto en mesones. Detectarlo en bariones, que componen protones y neutrones, es un avance sin precedentes porque estas partículas forman la mayor parte del Universo observable.

¿Por qué este hallazgo cambia lo que sabemos sobre el origen del Universo?

La física indica que el Big Bang produjo materia y antimateria en cantidades iguales. Si ambas hubieran interactuado exactamente igual, se habrían destruido mutuamente, dejando solo radiación.

Pero el CERN encontró una asimetría del 2,45% en la desintegración de bariones, e incluso diferencias superiores al 5%. Ese pequeño desequilibrio habría permitido que quedara un excedente de materia suficiente para formar:

estrellas

planetas

galaxias

vida

Es la primera evidencia concreta que respalda la teoría propuesta por Andréi Sájarov en 1967 sobre el origen del desequilibrio cósmico.

¿Qué implica este resultado para la física actual?

Los expertos señalan que esta asimetría podría ser la primera señal de una física aún desconocida, más allá del Modelo Estándar, que no puede explicar por completo este desequilibrio.

El hallazgo también podría estar vinculado con fenómenos que siguen sin resolver, como:

la materia oscura (27% del Universo)

la energía oscura (68%)

Por el momento, el CERN recolecta datos y mejora los detectores para buscar nuevas partículas o interacciones que expliquen el origen del cosmos.

¿Qué es el CERN y por qué es clave en este descubrimiento?

El CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo y opera el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de 27 kilómetros que recrea condiciones similares a las del Universo instantes después del Big Bang.

Gracias a esta tecnología, se logró observar por primera vez una diferencia real entre materia y antimateria en bariones.