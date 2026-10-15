El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días de inestabilidad en Buenos Aires por lluvias y tormentas que afectarán diversas localidades. La nubosidad continuará presente y podría estar acompañada de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Según el pronóstico del tiempo, las temperaturas también descenderán durante el fin de semana. Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hacia el domingo.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El jueves 15 será una de las jornadas más inestables de la semana. El pronóstico anticipa hasta 70% de probabilidad de lluvias que se intensificarán con el paso de las horas. La tarde concentrará la mayor intensidad del temporal con posible actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo. SMN

La temperatura mínima será de 15°, mientras que la máxima llegará a 19°. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente cubierto, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta la posibilidad de lluvias.

El mapa de precipitaciones señala que se verán afectadas distintas localidades de Buenos Aires en los sectores norte, centro y sur bonaerense, además de localidades de la Costa Atlántica.

Se acercan fuertes tormentas a Buenos Aires: lluvias, vientos y ráfagas de viento en estas localidades.

Cómo seguirá el clima el viernes 16 de octubre, según el pronóstico del SMN

El mal tiempo continuará durante el viernes, aunque la probabilidad de precipitaciones será menor que la jornada anterior. El pronóstico prevé lluvias aisladas con chances de entre 10% y 40% sumado al cielo mayormente nublado.

La temperatura oscilará entre los 12° y 18°, por lo que será una jornada más fresca que la del jueves. El descenso térmico se profundizará durante la noche y dará paso a un fin de semana con temperaturas más bajas.

Los vientos seguirán presentes con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse y las probabilidades de lluvias serán menores.

Pronóstico del clima para el fin de semana

Las condiciones comenzarán a mejorar el sábado, aunque la temperatura seguirá en descenso. Para la jornada se espera una mínima de 10° y una máxima de 16° con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Para el sábado no se esperan lluvias, según indica el pronóstico. Durante la mañana y tarde predominarán los períodos de nubosidad.

El domingo mejorará el tiempo con una mínima de 9° y una máxima de 16° con un cielo despejado y sin precipitaciones relevantes.