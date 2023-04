El polémico audio que le había enviado Lucas Benvenuto a Jey Mammón y que podría girar el caso por completo

Jey Mammon, acusado públicamente de un presunto caso de abuso sexual a un menor de edad, aseguró tener "pruebas y audios" que desmentirían la causa. Sin embargo, según él evitó divulgarlos para "resguardar" a Lucas Benvenuto, el joven que presentó la denuncia en 2020.



Este martes, el periodista Baby Etchecopar reveló los mensajes que le habría enviado al ex conductor de "La Peña de Morfi", donde se contradice con la edad que tendría al momento de conocerse.

" Me acordé de que vos garch. . . conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás", decía el joven, en el audio que filtro A24.



Según la acusación original de Benvenuto, él tenía 14 años cuando conoció a Jey Mammon en una fiesta. Sin embargo, el conductor insistió en que el joven tendría 16, dado que la edad podría cambiar la causa.

Si bien el humorista habría dicho que no iba a divulgar el audio por una cuestión legal de "privacidad", su entrevistador mostró este martes el mensaje completo que le envió Lucas Benvenuto.

"El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era, porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión. Perdón. Y me acordé de que vos garch... conmigo cuando yo tenía dieciséis años".

En este marco, Benvenuto sostuvo que no tenía intención de mediatizar el caso: " Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años' . Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje".

"Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tus fracasos con esas fiestas de mier... que hacías. Yo vi todo tu año cag..., todo tu año vomitado. Nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso", le pidió el joven al conductor.

Por último, manifestó que le "alegraba" que Jey "haya logrado lo que quería", pero sostuvo que le "enoja un montón" que no respondiera los mensajes. "No te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele, tengo otra vida", remarcó. Por último, le pidió que le devolviera una cadenita que se había quedado.

Según el Código Penal Argentino, una persona no puede brindar su consentimiento para tener relaciones sexuales si tiene menos de 16 años. Ese fue el eje de la defensa de Mammón, ya que según su él fue una relación de "amor, contención y consentimiento".