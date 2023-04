Un testigo clave podría derrumbar la denuncia de Lucas Benvenuto: ¿Qué pasó con Jey Mammon?

Jey Mammon tuvo su primera entrevista en televisión, luego de que se conociera la denuncia por un presunto abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto en 2020. Allí, volvió a negar los hechos y reveló la existencia de un testigo que podría ser clave para "esclarecer" la acusación.

A pesar de que la causa prescribió, el conductor se vio inmerso en un escándalo mediático que lo posicionó en el peor escenario: según la exposición, habría abusado de un menor de 14 años cuando tenía 32.

Sin embargo, en diálogo con Jorge Rial, el humorista insistió: "Lucas dice que lo conocí cuando tenía 14 años. Yo lo conocí cuando tenía 16 en una fiesta, que fue en el año 2009" . Mientras que anticipó que "hay manera de comprobarlo porque hay testigos y videos".

En este marco, mencionó a un sujeto que podría beneficiarlo en su posición. ¿De quién se trata?

Un testigo "defendió" a Jey Mammon



En una entrevista mano a mano, Jey Mammon narró cómo conoció a Lucas Benvenuto, una joven víctima de trata, y especificó que ese día el adolescente estaba acompañado por dos personas. Una de ellas se habría comunicado con el ex conductor de "La Peña de Morfi".

"Hay un chico que con su hermana fue a esta fiesta con Lucas. Ese chico que fue con él, me mandó un mensaje hace dos días y me puso: 'no puedo creer lo que te está haciendo'" , sostuvo.

En esta línea, Mammon contó que el supuesto testigo se habría comunicado telefónicamente para informarle el mensaje que recibió de parte de Lucas: "Te tengo que contar algo. Antes de hacer su denuncia, me escribió por Instagram y me preguntó: ¿te acordás cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Jey?'" , especificó el sujeto anónimo.

Según el conductor, cuando el testigo le negó los hechos al denunciante, "Lucas lo bloqueó".

El fuerte mensaje de Lucas Benvenuto, tras la entrevista a Jey Mammon

El ex conductor de Telefe volvió a negar la acusación de Lucas Benvenuto, al asegurar que mantuvo "una relación amorosa" con él. "Yo no violé, no abusé, no drogué, no engañé, yo no recibí a alguien que me entregaron, a un nene de 14 años, eso no paso" , enfatizó Mammon.

Además, le envió un mensaje a la presunta víctima: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma" . Enseguida, esto generó un fuerte rechazo en Lucas, quien respondió por Instagram: "Con 14 me decías lo mismo pero en la cama, ¿Qué ironía verdad?"

"Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que ‘mi alma sane' ¡Qué grande los medios!", lanzó el denunciante. Además, volvió a enfatizar en que él tenía 14 años. "Yo no miento. Dejen de normalizar el abuso", sentenció.