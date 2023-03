Qué es un Juicio por la Verdad: la estrategia de Fernando Burlando para "limpiar" a Jey Mammon

Luego de haberse revelado la denuncia contra Jey Mammon por un presunto caso de abuso sexual, el conductor fue desvinculado de "La Peña de Morfi" y decidió alejarse de los medios. Sin embargo, la acusación formulada por Lucas Benvenuto, un joven víctima de trata, podría alcanzar nuevamente a la Justicia.

Según informó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), las partes buscan solicitar un "Juicio por la Verdad". Así se lo indicó Fernando Burlando, quien firmó en la causa 53.975/2020 como abogado defensor del presentador de TV.

La denuncia hacia el presentador fue presentada en 2020, pero prescribió el 9 de marzo de 2021, por tratarse de un hecho ocurrido 10 años antes de la imputación. En consecuencia, no se investigó si la acusación era cierta y Mammon fue sobreseído.

"Burlando dice que van a hacer un juicio por la verdad para limpiar a Jey. Ojalá se haga este juicio por Jey y por Lucas. Ojalá sepamos la verdad y no quede en la nada como otros casos", reveló De Brito, quien también reveló las justificaciones de Mammon.



¿Qué es un juicio por la verdad?



Se trata de un procedimiento judicial sin efectos penales. En este sentido, los Juicios por la Verdad se realizaron en Argentina ante la imposibilidad de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.



Su objetivo era averiguar qué ocurrió con las personas desaparecidas, y determinar quiénes fueron los responsables para hacerle frente a la impunidad. Los mismos surgen a partir de una solicitud de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).

¿Qué proponen Lucas Benvenuto y su abogado?



El abogado de la víctima, Javier Moral, también indicó que podrían llegar a solicitar un Juicio por la Verdad basándose en las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia.

Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto.

En este marco, el también asesor letrado Mauricio D´Alessandro planteó la posibilidad en Intrusos y sostuvo que se utilizaría el método del polígrafo. "Con la verdad no ofendo ni temo. Si alguien dice la verdad, no debería tener miedo. Las preguntas del polígrafo son asertivas, es decir, por sí o por no. Hay toda una teoría desarrollada por el FBI", explicó.

Este mecanismo controla las palpitaciones y la sudoración de quien acceda a la prueba.