Jey Mammón arremetió con todo y criticó a quiénes lo acusan: "Me están instigando a que me tire del balcón"

Jey Mammón volvió a hablar sobre la denuncia por abuso sexual que formuló Lucas Benvenuto en 2020 y negó que haya existido una violación. Además, sostuvo que tiene pruebas para demostrar su "inocencia", pero que prefiere resguardarlas por "cuidar" al denunciante.



El ex conductor de "La Peña de Morfi" tuvo una entrevista mano a mano con Baby Etchecopar en donde insistió en los puntos de su defensa: que él mantuvo una relación amorosa con Lucas y que el joven tenía 16 años cuando se conocieron en una fiesta, no 14.

Un testigo clave podría derrumbar la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon: ¿Qué pasó?



Qué es un Juicio por la Verdad: la estrategia de Fernando Burlando para "limpiar" a Jey Mammon



"Estoy interesado en que expongan a quiénes sí lo hicieron mierda a Lucas. Yo jamás pensé que le estaba haciendo daño, no sabía nada de lo que le había pasado en su vida. Si sabía, le hubiese dicho ‘vamos juntos a denunciar'. No me puedo estar comiendo este garrón", manifestó Jey Mammon.

Jey Mammon sobre la denuncia de Lucas Benvenuto



Durante la entrevista, el comediante insistió en que al joven, víctima de trata, no lo conoció "cuando él tenía 14". "Tenía 16 o 17 años, no lo recuerdo, cuando lo vi en una fiesta de la comunidad LGBT y crucé algunas palabras con él, como me pasó con un montón de personas", sostuvo, a pesar de no tener la certeza de cuál era la edad.

En este sentido, aseguró que tiene "pruebas y audios" para demostrar sus dichos, pero que prefiere resguardarlas por dos razones. "La primera es legal, me lo dijeron los abogados, porque tengo que preservar la privacidad; y la segunda es porque sé que Lucas es víctima, no mía, pero sí de un montón de situaciones que lo dejaron roto", argumentó.

Además, contó que no tiene decidido ir o no a la Justicia, pero que si es por él "humanamente, no haría nada". En este marco, explicó que solo pediría un Juicio por la Verdad, pero "solo lo puede hacer la supuesta victima y no quiere". "¿Contradictorio, no?", lanzó.

Liberaron a Marcelo Corazza y quedó procesado por corrupción de menores



Jey Mammon se sinceró sobre Lucas Benvenuto e hizo contundente descargo: "Tenía 16"



Jey Mammon apuntó contra los medios por su salud mental



Tras el escándalo mediático que se generó luego de filtrarse la denuncia, el conductor criticó que algunos programas de televisión lo "instigan a tirarse desde el balcón".

"No me considero un muerto social ni que mi carrera esté terminada", enfatizó Mammón y anticipó que volverá a salir a la calle "sin miedo".