Denunciaron la desaparición de una joven argentina de 21 años, que es intensamente buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Se trata de Narela Barreto, quien fue vista por última vez el pasado 21 de anero.

Sus familiares y allegados, que viven en Argentina, no recibieron información de su paradero desde dicha fecha ni tampoco obtuvieron comunicación de parte de las fuerzas policiales u organismos gubernamentales norteamericanos.

Quién es la joven argentina desaparecida en Estados Unidos

Narela Barreto tiene 21 años. Ella es oriunda de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se encontraba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles.

La joven se mudó a Estados Unidos hace solo dos años y contaba con toda la documentación migratoria correspondiente para su residencia en el país, según sus allegados.

“ Tiene todos sus papeles y la visa ”, aseguró Lujan, amiga de Narela que se encuentra en Estados Unidos, en diálogo con TN.

La búsqueda de Narela en Estados Unidos

El aviso de la desaparición de Narela comenzó a través de las redes sociales, en una publicación que dio a conocer su prima en Facebook.

“Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU. ”, escribió.

Los familiares, sin recibir información oficial, solicitaron que cualquier dato sea comunicado a las autoridades.

Por el momento, se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes les informaron que la joven no fue detenida por las fuerzas policiales estadounidenses.