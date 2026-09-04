El peligro oculto del vinagre: las superficies y mezclas que jamás debés combinar en casa

El vinagre blanco se consolidó como uno de los recursos naturales más populares para la desinfección y limpieza del hogar debido a su bajo costo y eficacia.

Sin embargo, su ingrediente activo es el ácido acético, un compuesto químico que no resulta apto para cualquier tipo de material ni es compatible con todos los limpiadores comerciales.

Utilizarlo de manera indiscriminada puede arruinar terminaciones delicadas, desgastar electrodomésticos o provocar reacciones químicas nocivas para la salud respiratoria.

Para prevenir daños materiales y situaciones de riesgo en la vivienda, es fundamental conocer cuáles son los límites de este insumo y en qué casos debe evitarse por completo.

Las superficies que sufren el deterioro del ácido acético

La alta acidez del vinagre resulta agresiva para determinados materiales que requieren cuidados específicos o protectores de sellado:

Mármol, granito y piedras naturales: El ácido opaca el brillo natural, corroe el mineral y genera porosidad irreversible en mesadas y pisos.

Pisos de madera y parquet: Su aplicación constante desgasta el barniz protector, provocando manchas y pérdidas de color en la madera.

Pantallas electrónicas y electrodomésticos: Puede carcomer las capas antirreflectantes de televisores y monitores, así como corroer sellos de goma o revestimientos internos en planchas a vapor y electrodomésticos.

Mezclas químicas caseras que representan un riesgo directo

El mayor peligro de la limpieza casera ocurre al intentar potenciar la desinfección combinando el vinagre con otros productos de uso cotidiano:

Las combinaciones que jamás tenés que realizar

La mezcla de vinagre con lavandina (hipoclorito de sodio) genera de forma inmediata gas cloro, una sustancia altamente tóxica que provoca quemaduras en los ojos, tos severa y daños en las vías respiratorias.

El peligro oculto del vinagre: las superficies y mezclas que jamás debés combinar en casa

Por otra parte, al combinarlo con agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) se produce ácido peracético, un compuesto irritante para la piel y las mucosas.

Además, guardar vinagre y bicarbonato dentro de un recipiente cerrado resulta peligroso debido a la acumulación de gas y presión.

Prácticas seguras para aprovechar sus beneficios sin riesgos

Para limpiar de manera eficiente y sin correr peligros, el vinagre debe emplearse siempre de forma aislada, diluido en agua y sobre superficies resistentes como vidrios, azulejos o enlozados.

Ante la duda sobre la resistencia de una superficie, resulta conveniente realizar una prueba previa en un sector poco visible.