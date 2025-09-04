El outlet donde las zapatillas Adidas se obtienen a $ 38.000

Para las personas que disfrutan al máximo de las ofertas, existe un lugar en pleno Palermo que ofrece descuentos y promociones al mejor precio en indumentaria deportiva y se trata del outlet de Adidas en Distrito Arcos.

El Distrito Arcos se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan calidad, estilo y ahorro en una sola compra. Con descuentos de hasta 50% y zapatillas desde $ 38.000, este lugar ofrece lo mejor del deporte a precios imperdibles.

¿En qué lugares se pueden encontrar zapatillas Adidas desde $38.000?

En el corazón de Palermo, el outlet de Adidas en el shopping a cielo abierto Distrito Arcos se ha vuelto un destino esencial para quienes desean actualizar su guardarropa deportivo sin gastar de más.

Distrito Arcos

Situado en Paraguay 4979, este local presenta zapatillas desde $ 38.000, una verdadera oferta teniendo en cuenta la calidad de la marca y la trascendencia que tiene a nivel mundial.

¿Qué descuentos y promociones ofrece el outlet de Adidas?

En el outlet de Adidas, las promociones actuales incluyen:

Descuentos del 30% al 50% en una amplia gama de productos.

en una amplia gama de productos. Zapatillas, botines, remeras, pantalones, camperas y otros artículos de indumentaria deportiva están en rebajas.

y otros artículos de indumentaria deportiva están en rebajas. Financiación en 6 cuotas sin interés , una opción conveniente para quienes desean distribuir el gasto sin afectar tanto el bolsillo.

, una opción conveniente para quienes desean distribuir el gasto sin afectar tanto el bolsillo. Artículos de temporada vigente, no se trata solo de stock antiguo o con fallas.

Una propuesta ideal para quienes buscan combinar calidad, marcas reconocidas y precios accesibles.

El outlet donde las zapatillas Adidas están a solo $ 38.000 (foto: archivo).

¿Cuáles son las ofertas más destacadas en zapatillas deportivas y urbanas?

Algunas ofertas destacadas son:

The Road Shoes 2.0 a $ 38.500 (precio original: $ 55.000)

a $ 38.500 (precio original: $ 55.000) Vario Pure a $ 53.999 (antes $ 89.999)

a $ 53.999 (antes $ 89.999) Cloudfoam Pure 2.0 a $ 62.999 (antes $ 89.999)

a $ 62.999 (antes $ 89.999) Puremotion Adapt a $ 69.999 (originalmente $ 99.999)

a $ 69.999 (originalmente $ 99.999) Duramo RC U y Galaxy 7 M desde $ 69.999 hasta $ 79.999

Estas opciones satisfacen tanto necesidades deportivas como urbanas, sin sacrificar estilo ni calidad, aunque se debe chequear el stock disponible de dichas promociones.

¿Qué horario tiene este outlet para las visitas?

El local abre todos los días de 10:00 a 21:00, pero los viernes, sábados y vísperas de feriado amplía su horario hasta las 22:00 horas. Es una gran oportunidad para disfrutar incluso en feriados, como el próximo 1° de mayo.

Foto: archivo.

Outlet deportivo: variedad y ambiente acogedor para todos

Si te apasiona el deporte y la moda, el outlet de Adidas en Distrito Arcos también ofrece una selección de accesorios deportivos que complementan tu outfit. Desde mochilas hasta gorras, estos artículos están disponibles con descuentos atractivos, lo que te permite equiparte por completo sin gastar de más.

Además, el outlet organiza eventos especiales y promociones temporales que permiten a los clientes acceder a ofertas exclusivas. Mantente atento a sus redes sociales para no perderte las novedades y sorpresas que tienen preparadas para los amantes de la marca.