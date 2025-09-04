Despedida a los jeans: la nueva tendencia que llegó desde Europa y se impondrá esta primavera

Con la llegada de la primavera, una pregunta resuena entre los apasionados de la moda: ¿qué tendencia marcará el pulso que llega desde Europa? A medida que las temperaturas descienden, nuestro estilo también se transforma y es el momento ideal para descubrir las prendas que dominarán las calles y los armarios.



Entre todas las propuestas que emergen, una prenda se destaca por su originalidad, comodidad y actitud: los barrel jeans.

¿Cuál es la prenda que establece la tendencia en esta temporada?

Los barrel jeans se han convertido en tendencia y son la gran revelación de la primavera-verano 2025. En un año donde el denim regresa con fuerza y carácter, esta silueta de piernas curvas conquista tanto las pasarelas europeas como el street style de ciudades como Nueva York.



Más que una moda efímera, se establecen como el nuevo básico para quienes valoran la comodidad sin sacrificar el estilo.

¿Por qué los barrel jeans son la nueva tendencia estética inclusiva?

A diferencia de otras tendencias que nacen de la funcionalidad, los barrel jeans tienen un objetivo más estético: modificar las proporciones del cuerpo.



Este modelo gana seguidores porque permite jugar con el volumen, reinterpreta el clásico pantalón vaquero y aporta un aire moderno a cualquier look. Además, son inclusivos: no entienden de género, talla ni edad.

¿Cómo es la silueta que revoluciona la moda actual?

Esta silueta -también conocida como balloon, tapered o incluso horseshoe, según el diseñador- se caracteriza por su forma singular: ceñida en la cintura y caderas, con un ensanchamiento notable en la mitad de la pierna que luego se estrecha suavemente al llegar al tobillo.



El resultado genera un efecto visual que desafía la rigidez de los cortes clásicos, brindando una estética moderna.

¿De qué manera conseguir un estilo armonioso con jeans barrel?

La clave está en equilibrar las proporciones. Dado que estos jeans aportan volumen en la parte inferior, es recomendable combinarlos con tops ceñidos o estructurados en la parte superior: una blusa fajada, un blazer ajustado o un crop top son opciones ideales.

Sobre el calzado, las alternativas son variadas: desde zapatillas para un look desenfadado, hasta mocasines con plataforma o kitten heels si deseas estilizar.