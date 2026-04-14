El Telescopio Espacial James Webb (JWST) acaba de concretar un hallazgo sin precedentes. Descubrieron la evidencia más sólida hasta ahora sobre la existencia de las estrellas de Población III, los primeros astros que se formaron en el universo apenas 400 millones de años después del Big Bang. Este descubrimiento podría cambiar para siempre nuestra comprensión sobre los orígenes cósmicos. A diferencia de las estrellas actuales, las estrellas de Población III surgieron en un universo primitivo compuesto únicamente de hidrógeno y helio, sin rastro de elementos pesados como carbono, oxígeno o hierro. Según los modelos astrofísicos vigentes, estas estrellas habrían sido enormemente masivas (entre 10 y 100 veces la masa del Sol) y de vida muy corta, extinguiéndose en explosiones de supernova que dispersaron los elementos químicos que dieron origen a todo lo que vino después: planetas, moléculas y, en última instancia, la vida. La evidencia fue hallada en GN-z11, una de las galaxias más luminosas y distantes del universo temprano conocidas hasta hoy. Dos equipos de investigadores independientes publicaron sus resultados como preimpresiones en el repositorio arXiv: uno liderado por Roberto Maiolino, de la Universidad de Cambridge, y otro por Elka Rusta, de la Universidad de Florencia. El equipo de Maiolino identificó señales espectrales de helio sin presencia alguna de metales, el indicador más confiable de haber observado estrellas de Población III. Por su parte, el grupo de Rusta detectó una línea de emisión de hidrógeno en la misma región, lo que permitió estimar de forma independiente la masa de los astros responsables de las emisiones y reforzar la consistencia del hallazgo. Ambos equipos también utilizaron el código de simulación numérica NEFERTITI para analizar la distribución de galaxias con bajas concentraciones de metales en el universo primitivo, lo que aporta un respaldo computacional adicional a sus conclusiones. Si se confirma plenamente, la detección de estrellas de Población III en GN-z11 representaría un punto de inflexión en la astrofísica moderna. Por primera vez, sería posible pasar del terreno de la simulación teórica a la observación directa de los astros que enriquecieron el universo con los elementos que hicieron posible la formación de planetas y vida. Los investigadores de ambos equipos coinciden en que sus hallazgos constituyen las “pruebas más claras” obtenidas hasta ahora sobre la existencia de Población III, y abren la puerta a una exploración sistemática del universo temprano mediante futuros programas de observación del JWST.