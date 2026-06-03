El solsticio de junio marcará el inicio del invierno astronómico en el hemisferio sur.

El calendario astronómico de junio traerá uno de los eventos más importantes del año para quienes viven en el hemisferio sur. Se trata del solsticio de invierno, un fenómeno que dará inicio a la nueva estación y que estará acompañado por la noche más extensa del año, con menos horas de luz solar que en cualquier otra fecha del calendario.

Según explica el portal especializado EarthSky, el fenómeno ocurrirá el 21 de junio de 2026 a las 8:25 UTC y responde a la inclinación del eje terrestre, una característica que determina la cantidad de radiación solar que recibe cada hemisferio a lo largo del año.

El hemisferio sur tendrá la noche más larga del año este mes: por qué

Aunque muchas personas creen que las estaciones dependen de la distancia entre la Tierra y el Sol, la realidad es diferente. El factor decisivo es la inclinación de aproximadamente 23,5 grados con la que el planeta gira alrededor de la estrella.

Durante el solsticio de junio, el hemisferio norte queda orientado más directamente hacia el Sol, mientras que el hemisferio sur se encuentra inclinado en sentido contrario. Como consecuencia, los rayos solares llegan con menor intensidad y durante menos tiempo a esta parte del planeta.

Ese cambio provoca jornadas más cortas y noches considerablemente más largas, una característica típica del inicio del invierno austral.

El solsticio de junio marcará el inicio del invierno astronómico en el hemisferio sur. (Foto: Archivo EC).

Qué ocurre durante el solsticio de junio

En términos astronómicos, el evento coincide con el momento en que el Sol alcanza su posición más septentrional respecto al ecuador terrestre.

Mientras esto sucede, el astro se ubica sobre el Trópico de Cáncer, generando efectos opuestos entre ambos hemisferios. En el extremo norte del planeta se registran los días más largos del año, mientras que en el sur se produce el período de oscuridad más prolongado.

Además, desde las regiones australes el Sol parece recorrer un trayecto mucho más bajo sobre el horizonte, reduciendo notablemente la duración de la luz diurna.

La curiosa razón por la que el día más frío llega después

Una de las dudas más frecuentes es por qué el día con menos horas de sol no coincide necesariamente con las temperaturas más bajas del invierno.

Los especialistas atribuyen este comportamiento al denominado “retardo estacional”, un fenómeno que ocurre porque la superficie terrestre y los océanos conservan calor durante un tiempo antes de liberarlo gradualmente.

Por esa razón, el enfriamiento continúa incluso después del solsticio y los registros más fríos suelen aparecer varias semanas más tarde, cuando la pérdida de calor acumulado supera la energía recibida por la radiación solar.

El inicio oficial del invierno austral

Más allá de su relevancia científica, el solsticio representa una fecha simbólica para millones de personas en el hemisferio sur, ya que marca el comienzo oficial del invierno astronómico.

A partir de ese momento, los días comenzarán lentamente a recuperar minutos de luz, aunque el cambio será progresivo y casi imperceptible durante las primeras semanas de la estación.