En esta noticia El objeto por el que pueden retenerte el auto y la licencia de conducir

La Ley Nacional de Tránsito es severa con lo que respecta a la seguridad del habitáculo de todos aquellos vehículos que circulan por las rutas, calles, avenidas, autopistas y otros caminos de Argentina. La visibilidad del parabrisas es uno de los requisitos fundamentales para transitar legalmente en el país.

En ese sentido, no contar con un parabrisas en condiciones es una de las razones por los cuales la ley considera el infractor no debe seguir circulando, hasta que se determine la sanción correspondiente.

Disponer de dispositivos receptores de internet de gran tamaño como son los que ofrece la compañía Starlink, instalados en el parabrisas de los autos, camiones o camionetas, pueden considerarse peligrosos.

Esta prohibición se enmarca en el artículo 39 de la ley de tránsito, la cual habla de las condiciones para conducir.

Precisamente, la normativa aclara que antes de ingresar a la vía pública, el conductor debe “verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad”.

El nuevo Starlink itinerario

Además, el artículo 48 de la ley nacional indica que queda prohibido “transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos”.

En el caso de la ley 2148 de CABA, en el apartado de conductores, la normativa prohíbe circular “con un vehículo cuyo parabrisas, cualquiera sea la causa, impida obtener una visión diáfana de la vía pública”.

En los casos en que el conductor ponga en peligro la vida propia y de terceros, como es circular con al parabrisas obstruido, las autoridades tienen la potestad retener la licencia de conducir, retener el vehículo y labrar una infracción.