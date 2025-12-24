El Gobierno prohibió el uso de pirotecnia para la Navidad y no se podrán tirar fuegos artificiales en todas estas zonas Fuente: Canva/Prensa Salta

La Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con una medida clave de cara a las fiestas de fin de año y quedó prohibido el uso de pirotecnia con efecto sonoro en todo el territorio porteño.

La disposición del Gobierno porteño apunta a reducir el impacto negativo que generan los fuegos artificiales ruidosos en la salud de personas vulnerables, en los animales y en el ambiente, especialmente durante celebraciones como Navidad y Año Nuevo.

Por su parte, la decisión fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y forma parte de una política ambiental y sanitaria que responde a reclamos vecinales sostenidos en el tiempo.

Prohibición total de pirotecnia estruendosa en toda la Ciudad

Con la nueva normativa, Buenos Aires fue declarada oficialmente “zona calma libre de pirotecnia” en toda su extensión. Esto implica que ya no se permite el uso de ningún tipo de artificio pirotécnico que genere estruendo o efectos audibles, sin importar el barrio o el tipo de celebración.

Según explicó Jorge Macri, la pirotecnia sonora tiene consecuencias directas en la salud de bebés, personas mayores y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, provoca un fuerte estrés en animales domésticos y silvestres, y genera daños ambientales que se repiten año tras año durante las fiestas.

La medida también se apoya en pedidos reiterados realizados por vecinos en distintos encuentros barriales, donde el impacto del ruido fue uno de los reclamos más frecuentes.

Cómo se aplicará la prohibición de pirotecnia durante Navidad en CABA

Hasta ahora, la Ciudad contaba con una resolución vigente desde 2020 que establecía “zonas calma” en un radio de 100 metros alrededor de espacios sensibles.

Entre ellos se encontraban las Reservas Ecológicas de Costanera Norte y Sur, el Lago Lugano, el Ecoparque y distintos hospitales porteños.

Con la nueva resolución, esa restricción puntual se amplía y pasa a abarcar toda la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la prohibición deja de ser parcial y se transforma en una regla general, aplicable tanto a celebraciones privadas como a eventos organizados por el sector público.

Intensificarán los controles de alcoholemia en CABA durante Navidad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que durante Nochebuena y Navidad se intensificarán los controles de seguridad y prevención en todo el territorio porteño. Para ello, se desplegarán operativos especiales en las 15 comunas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante las celebraciones de fin de año.

Además, desde el Ejecutivo porteño advirtieron que las infracciones graves, como conducir a velocidades excesivas, pueden derivar en sanciones económicas muy elevadas, que en algunos casos superan los 3 millones de pesos.