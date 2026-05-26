Se ordenó el retiro y la baja de diversos equipos de control de velocidad (cinemómetros) en el partido de Mar Chiquita. Foto: El Cronista.

A través de una disposición oficial publicada este viernes, c, marcando un cambio en la estrategia de fiscalización vial sobre la Ruta 11 y accesos locales.

En un movimiento que redefine el esquema de fotomultas en la zona costera, el Ministerio de Transporte oficializó la reestructuración de los controles de velocidad en el partido de Mar Chiquita. La medida, plasmada en la reciente Disposición N° 44-DPAYCTAMTRAGP-2026, responde a un requerimiento directo del municipio para modificar el despliegue de sus equipos de constatación de infracciones.

Dónde se reubicarán los equipos de control de velocidad

La decisión administrativa implica el cese de los controles en las ubicaciones que habían sido autorizadas a principios de año mediante la Disposición N° 7/2026. Según los considerandos de la nueva norma, la Municipalidad de Mar Chiquita solicitó formalmente el cambio de ubicación de sus radares móviles.

Esta rectificación no solo altera las coordenadas de vigilancia, sino que también ajusta los límites de velocidad permitidos en los puntos de emplazamiento, conforme a los nuevos formularios técnicos presentados por la comuna ante la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa.

La Municipalidad de Mar Chiquita solicitó formalmente el cambio de ubicación de sus radares móviles. Foto: Archivo. Gobierno de la Provincia de Río Negro

Más tecnología y vigilancia en las rutas

Junto con el reordenamiento geográfico, la Provincia renovó y amplió los certificados de conformidad para las firmas proveedoras de tecnología vial. Entre los equipos autorizados que operan en este esquema se encuentran controladores de infracciones de mal estacionamiento y luces encendidas, garantizando que los instrumentos utilizados posean la vigencia técnica necesaria de un año para su funcionamiento legal en las rutas.

Con este cambio, los automovilistas deberán extremar precauciones ante la nueva cartelería y las variaciones en las máximas permitidas que el municipio implementará en los próximos días, dejando sin efecto el mapa de radares que regía hasta la fecha.