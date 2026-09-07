El Pleno de la Corte anunció su decisión, sustentada por una mayoría de siete votos de los Ministros. El fallo se centra en los fondos acumulados en los conceptos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del régimen anterior.

El 13 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, tomó una resolución de gran relevancia para numerosos trabajadores jubilados del IMSS, estableciendo las bases para la posible restitución de recursos de sus cuentas individuales. Esta decisión abre la oportunidad para resolver una demanda histórica referida a sus ahorros.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025? CarlosR. Montes de Oca

La presente acción legal busca determinar de manera definitiva si, en virtud de sus regímenes de jubilación, estos trabajadores tienen derecho a la devolución de dichos fondos.

Alcances e implicaciones de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La decisión de la SCJN no se configura como una resolución definitiva para la inmediata restitución de los fondos, sino que constituye un avance procesal de gran relevancia. Al hacer uso de la Facultad de Atracción 677/2025, la Corte asume un conjunto de juicios de amparo que anteriormente mostraban criterios disímiles entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Esta disposición de la Corte resulta sumamente beneficiosa para los jubilados, al garantizar que sea el Máximo Tribunal el responsable de emitir una interpretación unificada. De esta manera, se prevendrá la dispersión de criterios legales, brindando certeza jurídica a lo largo del territorio nacional sobre este delicado asunto vinculado a las pensiones del IMSS.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025?

La Facultad de Atracción 677/2025 fue sometida a consideración del Pleno con el objetivo de responder a la pregunta central que aqueja a miles de pensionados:

“¿Los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a su régimen de jubilaciones y pensiones tienen derecho a la devolución de los recursos de la cuenta individual relativos a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez?”

Este ejercicio implica que la SCJN tomó para sí la resolución de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 de los Tribunales del Cuarto Circuito.

Así lo confirmó el Secretario General de Acuerdos al anunciar que la solicitud fue aprobada por “Mayoría de siete votos, señor Ministro Presidente” durante la sesión del 13 de noviembre.

Una vez que la SCJN emita su sentencia de fondo, esta resolución se convertirá en una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Si el fallo final es positivo, tal como lo sugiere el título, el IMSS estaría obligado a acatar la orden y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual del beneficiario jubilado.