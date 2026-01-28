ARCA: aunque no tengan deudas, expulsarán del Monotributo a los contribuyentes que realicen estas compras

Ganancias: alerta en empresas por notificaciones de ARCA sobre “inconsistencias” y deducciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente un sistema de control sobre movimientos financieros que obliga a bancos y billeteras virtuales a reportar operaciones que superen ciertos montos.

Muchos contribuyentes aún desconocen cuánto pueden mover sin que sus transacciones sean informadas automáticamente al fisco o si estos límites fueron actualizados en 2026.

Entender estos topes es fundamental para evitar bloqueos inesperados, pedidos de documentación o incluso sanciones por no poder justificar el origen de los fondos.

¿Cuáles son los montos que activan el control de ARCA?

El régimen de información bancaria obligatoria establece diferentes límites según el tipo de operación y si se trata de personas físicas o jurídicas.

Estos son los valores vigentes desde junio de 2025 y que continuarán aplicándose este año hasta la próxima actualización:

Operaciones para personas físicas

Transferencias y acreditaciones: hasta $ 50.000.000 mensuales.

Extracciones en efectivo: hasta $ 10.000.000 mensuales.

Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $ 50.000.000.

Plazos fijos: hasta $ 100.000.000.

Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $ 100.000.000.

Compras como consumidor final: hasta $ 10.000.000 mensuales.

Pagos de cualquier tipo: hasta $ 50.000.000 mensuales.

Operaciones para personas jurídicas

Transferencias y acreditaciones: hasta $ 30.000.000 mensuales.

Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $ 30.000.000.

Plazos fijos: hasta $ 30.000.000.

Pagos de cualquier tipo: hasta $ 30.000.000 mensuales.

Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. Si la suma de todas tus transacciones supera el tope establecido, se genera un reporte automático a ARCA.

¿Cuándo se actualizan los límites de ARCA?

El organismo confirmó que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024”.

Se espera que en estas semanas se den a conocer los nuevos topes: “El nuevo valor resultará de aplicación para las obligaciones cuyos vencimientos ocurran a partir del 1 de agosto y del 1 de febrero de cada año, según corresponda”.

Al momento, el organismo todavía no dio a conocer cuáles serán los montos actualizados que cobrarán vigencia en marzo.

¿Por qué ARCA controla estos movimientos?

El objetivo principal de este sistema es detectar inconsistencias fiscales y posibles casos de evasión tributaria. Cuando una persona declara ingresos bajos, pero mueve grandes sumas de dinero, se genera una alerta en el organismo recaudador.

Este cruce de información permite a ARCA identificar:

Contribuyentes que facturan menos de lo que realmente ganan.

Operaciones en efectivo no registradas.

Ingresos no declarados provenientes de alquileres, ventas o servicios.

Posibles maniobras de lavado de activos.

¿Qué pasa si superás los límites establecidos?

Superar los montos no implica automáticamente una sanción, pero sí activa un procedimiento de fiscalización. ARCA puede solicitarte que justifiques el origen de los fondos mediante documentación específica:

Comprobantes de ingresos: recibos de sueldo, honorarios profesionales, facturas emitidas

Declaraciones juradas: DDJJ de Ganancias, Bienes Personales o IVA

Constancias de operaciones: contratos de compraventa, escrituras, boletos

Comprobantes de transferencias: CBU de origen, conceptos de pago

Documentación de préstamos: contratos con firmas certificadas

Si no podés respaldar adecuadamente el origen del dinero, las consecuencias pueden incluir:

Sanciones económicas por inconsistencias fiscales

Bloqueo temporal de cuentas bancarias o billeteras virtuales

Inicio de un proceso de determinación de oficio para ajustar impuestos

Inclusión en programas de fiscalización intensiva

Consejos para evitar problemas con ARCA

1. Conservá toda la documentación respaldatoria: guardá facturas, recibos y comprobantes de todas las operaciones importantes, incluso si están por debajo de los límites.

2. Mantené coherencia entre ingresos declarados y movimientos bancarios: si facturás $ 500.000 mensuales, pero movés $ 5.000.000, prepará explicaciones sólidas.

3. Declarás todas tus fuentes de ingreso: incluí alquileres, ventas esporádicas, trabajos freelance y cualquier otro ingreso en tu declaración jurada.

4. Evitá fraccionar operaciones para eludir controles: dividir una transferencia grande en varias pequeñas para evitar el límite puede considerarse una maniobra elusiva.

5. Consultá con un contador: si manejás montos importantes o tenés dudas sobre cómo justificar operaciones, la asesoría profesional es clave.