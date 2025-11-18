El fin del mundo es un tema recurrente en la historia de la humanidad. Sin embargo, en esta ocasión, una supercomputadora ha determinado cuándo y por qué sucederá. La NASA y la Universidad de Toho en Japón calcularon con precisión la fecha exacta del fin del mundo, utilizando una supercomputadora y modelos matemáticos avanzados.

El fin del mundo se aproxima: una supercomputadora ha revelado cuándo y por qué sucederá (foto: archivo).

La llegada del fin del mundo está cerca: cuándo y por qué sucederá

Según este estudio, la vida en la Tierra terminará en el año 1.000.002.021. Es decir, dentro de aproximadamente mil millones de años. El verdadero detonante de este apocalipsis no será una guerra nuclear, un impacto de asteroide ni una pandemia global, sino un proceso natural y gradual: la evolución del Sol. A medida que el Sol envejezca, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, aumentando su radiación y calor de forma drástica. Este incremento térmico cambiará las condiciones de la Tierra, volatilizando océanos y esterilizando la superficie del planeta, haciendo imposible la supervivencia de cualquier forma de vida compleja.

Disminución del oxígeno y colapso de ecosistemas en la Tierra

Uno de los cambios más críticos será la disminución progresiva del oxígeno atmosférico, un elemento vital para la vida humana y de la mayoría de los organismos. La investigación liderada por Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard indica que la reducción del oxígeno se debe al calentamiento solar que afectará los procesos naturales, incluyendo la fotosíntesis, lo que provocará la desaparición gradual de la vegetación y el colapso de los ecosistemas terrestres.Cuando el oxígeno se agote, solo microorganismos anaeróbicos, capaces de vivir sin oxígeno, podrán sobrevivir, regresando la vida a una etapa primitiva y simple.Aunque el fin está muy lejano en términos temporales, los científicos advierten que ya se observan señales tempranas de este proceso.

Por ejemplo, en mayo de 2024, la NASA detectó una intensa tormenta solar, la más fuerte en dos décadas, que afectó satélites y comunicaciones en la Tierra. Estos fenómenos solares, junto con las tormentas geomagnéticas, alteran la atmósfera y pueden acelerar la pérdida de oxígeno, además de dañar la infraestructura tecnológica y afectar el clima.Además, aunque no relacionado directamente con la evolución solar, el calentamiento global acelerado por la actividad humana podría hacer que la Tierra sea inhabitable mucho antes, planteando retos inmediatos para la supervivencia de la humanidad.

El inminente apocalipsis: una supercomputadora revela el cuándo y el porqué de su llegada (foto: archivo).

Explorando nuevos mundos para la continuidad de la vida humana

Este pronóstico ha llevado a las agencias espaciales a aumentar la búsqueda de exoplanetas habitables fuera del sistema solar. La idea no es solo una curiosidad científica, sino una necesidad a largo plazo para asegurar la continuidad de la vida humana y preservar nuestro legado en el universo.Aunque el fin del mundo como lo conocemos está proyectado para dentro de mil millones de años, la precisión de estas predicciones científicas resalta la importancia de mirar más allá del presente.

La evolución inevitable del Sol y sus consecuencias para la Tierra nos recuerdan que la supervivencia de la humanidad podría depender, en última instancia, de nuestra capacidad para explorar y colonizar nuevos mundos.Este hallazgo no solo redefine nuestra relación con el cosmos, sino que también plantea un reto para las futuras generaciones: prepararse para un futuro en el que la Tierra ya no será habitable y la búsqueda de un nuevo hogar será esencial para la continuidad del legado humano.

Búsqueda de exoplanetas: clave para la supervivencia humana

El estudio también sugiere que la búsqueda de exoplanetas habitables podría ser crucial para la supervivencia de la humanidad. Además, los científicos advierten que el calentamiento global actual podría acelerar la llegada de un futuro inhabitable.