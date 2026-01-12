Autoridades locales confirmaron el hallazgo de un pez remo sin vida en una playa de Bucerías, Nayarit, ocurrido el 7 de enero de 2026. El descubrimiento causó no sólo sorpresa sino también temor entre la comunidad de habitantes que conoce su significado.

El ejemplar, localizado en una zona concurrida cercana a restaurantes y áreas turísticas, generó una rápida difusión del caso por tratarse del protagonista de una de las teorías conspirativas que advierte sobre una catástrofe global.

El animal, apodado como el “pez del fin del mundo” fue reportado por habitantes y visitantes debido a su tamaño y apariencia poco habitual. Personal local constató que el mismo no presentaba signos vitales y que no representaba riesgo sanitario ni peligro para la población.

Pez del fin del mundo en México: qué es el pez remo hallado en Nayarit

El animal localizado corresponde al pez remo (Regalecus glesne), considerado el pez óseo más largo del mundo. Puede superar los ocho metros de longitud y habita normalmente en aguas profundas, lejos de la costa y de la actividad humana.

El pez remo, conocido popularmente como el "pez del fin del mundo". (Foto: Archivo)

Su presencia en playas es poco frecuente y suele ocurrir cuando el ejemplar se encuentra enfermo, lesionado o muerto. De acuerdo con instituciones científicas internacionales, los varamientos pueden darse en países con costas cercanas a zonas oceánicas profundas, como ocurre en el Pacífico mexicano.

El apodo de “pez del fin del mundo” tiene origen cultural y no científico. En distintas regiones de Asia se le ha vinculado históricamente con sismos y tsunamis, aunque estas asociaciones se basan en coincidencias y no en estudios comprobados.

¿Qué explica la ciencia sobre el pez remo y qué se dice de los supuestos presagios?

Organismos especializados señalan que no existe relación causal entre la aparición del pez remo y desastres naturales o epidemias. Estudios científicos coinciden en que estos eventos responden a factores biológicos y ambientales.

¿Cuáles son las causas más comunes de su aparición en las orillas?

Enfermedades.

Desorientación.

Lesiones internas.

Cambios en la temperatura del agua.

Alteraciones en las corrientes marinas.

Cabe destacar que en la mayoría de los casos, el animal ya llega sin vida a la costa. Distintos expertos han indicado que este tipo de hallazgos debe abordarse desde una perspectiva ambiental.

Las modificaciones que se registran en los ecosistemas marinos a lo largo de los años, producto de la contaminación y los efectos del cambio climático, pueden influir en la frecuencia de estos episodios.

Ante situaciones similares, se recomienda dar aviso a las autoridades y evitar el contacto con los ejemplares.