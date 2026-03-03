La posibilidad de un impacto cósmico vuelve a encender las alarmas. Una funcionaria de la NASA especializada en defensa planetaria advirtió que la humanidad no cuenta hoy con la capacidad suficiente para frenar miles de objetos espaciales que podrían dirigirse hacia nuestro planeta sin previo aviso. Se trata de asteroides cercanos a la Tierra que todavía no han sido detectados y que, por su tamaño intermedio, representan un peligro considerable. Aunque los cuerpos de gran magnitud están plenamente monitoreados y los fragmentos pequeños ingresan con frecuencia sin causar daños mayores, el verdadero desafío está en los llamados “destructores de ciudades”, capaces de arrasar una ciudad entera. Kelly Fast, oficial de defensa planetaria de la agencia espacial estadounidense, reconoció durante una intervención científica que su mayor preocupación son aquellos objetos que aún no figuran en los registros. Según explicó, existen cerca de 25.000 asteroides de este tipo en las proximidades orbitales de la Tierra y solo se conoce la ubicación de alrededor del 40%. Estos cuerpos celestes miden aproximadamente 150 metros de diámetro, lo que los hace lo suficientemente grandes para generar daños regionales y, al mismo tiempo, lo bastante pequeños para evadir los sistemas tradicionales de observación. Fast subrayó que muchos de ellos resultan difíciles de identificar incluso con los telescopios más avanzados, debido a que no reflejan adecuadamente la luz solar. Para enfrentar esta limitación, la NASA proyecta lanzar el telescopio espacial Near-Earth Object Surveyor, diseñado para detectar firmas térmicas de asteroides oscuros y cometas que hasta ahora han pasado desapercibidos. La científica resumió su misión con una frase directa: “encontrar asteroides antes de que ellos nos encuentren y desarrollar métodos para detenerlos antes de que nos impacten”. Aunque en 2022 la misión DART demostró que es posible alterar la trayectoria de un asteroide tras impactarlo con una nave a alta velocidad, los expertos admiten que replicar esa estrategia no sería sencillo ante una amenaza real. Los motivos detrás de la dificultad para aplicar la estrategia incluyen: Nancy Chabot, científica planetaria vinculada a la misión DART, fue contundente al advertir: “No tendríamos ninguna forma de ir y desviarlo activamente en este momento”. La especialista agregó que la humanidad podría estar mejor preparada, pero que es necesario invertir y planificar antes de enfrentar una amenaza de gran escala.