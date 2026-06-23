En Bahía Blanca se está poniendo a prueba un sistema que podría marcar un antes y un después en la forma de ordenar el tránsito: un semáforo inteligente asistido por inteligencia artificial capaz de analizar el flujo en tiempo real y ajustar automáticamente sus tiempos de funcionamiento.

A diferencia de los semáforos tradicionales, que operan con ciclos fijos sin importar lo que ocurre en la calle, este nuevo dispositivo incorpora cámaras y algoritmos de IA para “leer” la situación en cada momento.

El objetivo es claro: reducir demoras, evitar embotellamientos y acercarse a una lógica de circulación más dinámica, donde el semáforo deja de ser estático y pasa a adaptarse a la demanda real del tránsito.

El fin de los semáforos tradicionales: en Bahía Blanca prueban un sistema con IA que usa la “regla de los 7 autos” para ordenar el tránsito. Fuente: Pixabay

El fin de los semáforos tradicionales: cómo funciona el sistema con IA en Bahía Blanca

La prueba piloto instalada en una intersección de la ciudad introduce un cambio de paradigma: el semáforo ya no depende exclusivamente de tiempos preprogramados, sino de lo que sucede en la calle.

Mediante una cámara integrada, el sistema identifica la cantidad de vehículos que esperan en cada sentido y toma decisiones en función de esos datos.

Cuando detecta acumulación de autos, el sistema prioriza el flujo de la calle más cargada, modificando el ciclo para liberar la congestión. En este modelo, la lógica deja de ser “cada cuánto cambia la luz” para pasar a ser “cuántos autos están esperando”.

Detección en tiempo real: la regla de los 7 autos y el cambio automático a verde

Uno de los puntos centrales del sistema es su criterio de activación. Según la configuración de la prueba, cuando se acumulan más de siete vehículos en una misma vía, el semáforo activa el cambio a luz verde para agilizar el paso y evitar que la fila siga creciendo.

Este proceso ocurre de manera automática y en tiempo real, sin intervención humana directa. La IA analiza continuamente el entorno, interpreta la congestión y ajusta el funcionamiento del semáforo en segundos, buscando optimizar la circulación en cruces donde el flujo es variable o intermitente.

Hacia la “ola verde” inteligente: el modelo de ciudades sin embotellamientos

El objetivo de fondo de esta tecnología es avanzar hacia sistemas de “ola verde” más eficientes, donde la sincronización semafórica deje de ser rígida y pase a responder a patrones reales de movilidad. La idea es que el tránsito fluya con menos detenciones innecesarias y que los tiempos de espera se reduzcan de forma significativa.