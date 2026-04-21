El debate sobre el servicio militar ha vuelto a cobrar protagonismo en Europa en los últimos años. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania como telón de fondo, países como Alemania, Finlandia y los Estados bálticos han reabierto la discusión sobre la obligatoriedad del servicio castrense o la creación de programas cívicos alternativos. En España, aunque el debate no ha tenido la misma intensidad, sí ha generado posicionamientos públicos de figuras relevantes. El más reciente llega desde Washington: José Andrés, uno de los chefs españoles más reconocidos del mundo, se ha mostrado partidario de recuperar el servicio militar y de crear en paralelo un servicio social remunerado para los jóvenes. El cocinero asturiano, de 56 años y afincado en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, hizo estas declaraciones en una entrevista en la que también recordó el peso que tuvo su propio paso por la marina española en su formación personal. “Yo soy quien soy gracias al servicio militar”, afirmó Andrés. “Me enseñó el respeto por mi país, por el prójimo, a trabajar en equipo, conocí muchísima gente de diferentes niveles sociales compartiendo la misma misión. Me abrió al mundo, me hizo ser quien soy. Mi año y medio en la marina me marcó mucho”, subrayó el chef. Nacido en Mieres, Asturias, José Andrés creció en la provincia de Barcelona y dio sus primeros pasos en la cocina profesional con apenas quince años, cuando ingresó en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona. Poco después, un encuentro fortuito con Ferran Adrià lo llevaría a trabajar en El Bulli, donde el chef reconoce haber encontrado su voz culinaria. Con 21 años se marchó a Estados Unidos, donde construyó un imperio gastronómico de más de 28 restaurantes a través de su empresa ThinkFoodGroup, con locales que van desde la tapa española hasta la alta cocina, repartidos entre Washington D.C., Nueva York y otras ciudades del país. Más allá de los fogones, Andrés fundó en 2010 la ONG World Central Kitchen tras el devastador terremoto de Haití, con una premisa simple: cuando hay una crisis, hay que enviar cocineros. Desde entonces, la organización ha llevado comida a zonas afectadas por huracanes, terremotos, la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. A partir de esa experiencia personal, Andrés extendió su reflexión hacia una propuesta concreta para la juventud de hoy. “Yo volvería a crear el servicio militar y en paralelo otro social, para que la gente joven tuviera la oportunidad, con un salario, de hacer este tipo de servicio a su país. No me lo pensaría dos veces, crearía unidad y conciencia”, declaró. Su argumento no apela únicamente a la disciplina, sino también a la cohesión social y a la formación de una conciencia cívica que, según él, escasea en la sociedad actual. La opinión del chef tiene un peso particular: no habla solo desde la experiencia militar de su juventud, sino desde años de trabajo directo en zonas de conflicto y emergencias humanitarias. Hoy, con 28 restaurantes, una ONG que opera en los rincones más castigados del planeta y un perfil público que combina gastronomía, activismo y reflexión social, Andrés sigue siendo uno de los españoles con mayor proyección internacional. Y, como demuestra esta última entrevista, también uno de los que le pone cara a los debates incómodos.