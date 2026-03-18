La cocina es una de las áreas del hogar que más amor y odio despierta: mientras hay quienes disfrutan experimentar con nuevas recetas, otros prefieren evitarla. En ese contexto, una de las dudas más comunes gira en torno a la higiene de los alimentos, en especial si se debe lavar la carne antes de cocinarla. Este hábito suele transmitirse de generación en generación. Muchos lo consideran una práctica básica de limpieza, pero no siempre es correcto. De hecho, puede ser contraproducente y aumentar los riesgos sanitarios en lugar de reducirlos. En las últimas décadas, el debate creció. Sin embargo, organismos especializados coinciden en una respuesta clara: no laves la carne antes de cocinarla, ya que esto puede favorecer la propagación de bacterias peligrosas en la cocina. Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, no se debe lavar la carne cruda antes de cocinarla, porque esta puede propagar bacterias sobre las superficies de la cocina y utensilios. El problema principal es el agua. Aunque parezca inofensiva, puede actuar como vehículo de transmisión. Al entrar en contacto con la carne, las salpicaduras dispersan microorganismos hacia la pileta, la ropa o cualquier objeto cercano. La profesora Betty Feng, especialista en ciencias de la alimentación, lo explica de forma directa: “Lavar la carne antes de cocinarla no ayuda realmente. Lo único que hace es salpicar y podría contaminar de forma cruzada muchos de tus objetos de cocina: tu pileta, probablemente tu ropa, lo que tengas junto a la pileta”. Uno de los mayores riesgos al lavar la carne antes de cocinarla es la contaminación cruzada. Este fenómeno ocurre cuando bacterias presentes en un alimento se trasladan a otros mediante superficies, utensilios o el agua. Investigaciones recientes muestran que los patógenos pueden transferirse a través de pequeñas gotas que se dispersan al enjuagar los alimentos. Es decir, el lavado no elimina el riesgo, sino que lo amplifica. Jennifer Quinlan, experta en nutrición, lo resume con claridad: “Las bacterias no pueden saltar, no pueden moverse. Pero una vez que introduces agua, les estás dando una forma de moverse”. En lugar de lavar la carne, los especialistas recomiendan cocinarla correctamente. La temperatura es clave: debe alcanzar entre 100 y 150 grados centígrados para eliminar los microorganismos. El error de lavar alimentos no se limita a la carne. Existen otros productos que tampoco deben pasar por el agua antes de su preparación, ya que esto puede afectar su seguridad o calidad. En todos estos casos, la cocción adecuada es el método más eficaz para eliminar bacterias sin generar riesgos adicionales. Es uno de los casos más peligrosos. El contacto con el agua puede esparcir bacterias como la salmonella en toda la cocina. La recomendación es cocinar el pollo completamente sin lavarlo previamente. Lavar los huevos elimina su capa protectora natural. Esto facilita la entrada de contaminantes a través de la cáscara. Lo mejor es utilizarlos directamente y evitar manipulación innecesaria. Al igual que el pollo, lavar la carne roja no reduce bacterias. Por el contrario, aumenta la posibilidad de dispersarlas. La cocción adecuada elimina microorganismos como la E. coli sin necesidad de agua previa. En este caso, el problema no es sanitario sino de calidad. Los champiñones absorben agua fácilmente, lo que afecta su textura y sabor. Lo ideal es limpiarlos con un paño húmedo. Para evitar riesgos en la cocina, los expertos recomiendan adoptar medidas simples pero efectivas. La primera es separar los alimentos crudos (como carne, pollo y pescado) del resto durante la compra y el almacenamiento. También es clave mantener la higiene de superficies y utensilios. Limpiar después de manipular carne cruda reduce significativamente la posibilidad de contaminación cruzada. Por último, la cocción completa sigue siendo la herramienta más segura. Aplicar la temperatura adecuada elimina bacterias sin necesidad de lavar la carne antes de cocinarla.