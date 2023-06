El brutal cruce entre Mario Massaccesi y el representante de L-Gante en TN: "Están muertos"

Luego de que L-Gante fuese detenido acusado de privación ilegítima de la libertad, su representante, Maxi El Brother se cruzó con el periodista de TN Central Mario Massaccesi por la letra de las canciones del artista de música 420.

El conductor del programa le había recriminado a El Brother que las canciones de L-Gante hacían apología a las drogas y a la tenencia y uso de armas de fuego.

Por su parte, el manager saltó contra Massaccesi y expuso que la música de Elian Valenzuela es similar a la que componen los raperos de Estados Unidos. "Fijate las letras que cantan, o los puertorriqueños, o los funky favela de Brasil que son tan famosos como él, que mueven masas, y hablan de lo mismo, es música urbana".

Según consideró el representante, el artista de General Rodríguez habla "de lo que sucede en el barrio". Con respecto a eso, El Brother sostuvo que los periodistas no entendían esa música porque no salieron de un barrio.

Luego de que la periodista Sofía Kotler le preguntara si lo que hacía L-Gante era un personaje el manager contestó: "No, no es un personaje, es lo que sucede en el barrio. Quizás ustedes no lo viven o no lo ven porque no nacieron en un barrio".

Tras los dichos del representante de L-Gante, Massaccesi no dudó en contestar la tajante respuesta y manifestó: "Yo nací en un barrio y me cagué de hambre gran parte de mi vida"

Yo sé lo que es el hambre, lo que es tener un viejo que no llegue a fin de mes, lo que es no tener guita para ir a la escuela. Lo que es trabajar desde los 14 años. Lo conozco muy bien eso", retrucó.

En la discusión subida de tono que ocurrió en el vivo de TN, El Brother le preguntó al conductor cómo eran sus amigos. "Ninguno ha hecho apología de la violencia ni ha tenido estos desbordes como tiene este pibe", respondió el periodista.

"Bueno, quiero tener tus amigos. Mis amigos están presos, muertos, dos, tres deben estar vivos. Yo nací en Villa Lugano, en la villa 20 de Lugano", le contestó El Brother.

¿Por qué L-Gante está preso?

El artista llamado Elian Valenzuela se encuentra detenido en la DDI de Quilmes luego de que fuera acusado de privación ilegítima de la libertad contra de dos personas que eran conocidos del músico.

El juez Gabriel Castro, del Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno será el que finalmente dicte la prolongación del procesamiento con prisión preventiva para el cantante, más allá de la posible petición de la fiscalía, que tiene 15 días para hacer el pedido.

¿Qué pasó con L-Gante?

Gastón Torres, vecino y amigo de la familia del artista, denunció a L-Gante el 27 de mayo por privación ilegítima de la libertad. Según los denunciantes, habría ocurrido una pelea entre miembros de la "Mafilia" (amigos y cercanos al músico) y otras personas a la salida del boliche Río, en Moreno.

Torres, quien es empleado municipal, se habría peleado con los amigos del cantante de cumbia. En el altercado, la Policía detuvo a varios miembros de la banda.

Luego, cuando L-Gante se enteró de los sucedido, habría ido a la casa de su vecino, le habría apuntado con un arma y amenazado para que se suba a su auto BMW blanco.

Según fuentes de la investigación el cantante habría retenido al empleado municipal por 20 minutos, junto con otra persona a la que habría privado de la libertad y les habría dicho que si la Policía no liberaba a sus amigos, él no iba a liberarlos a ellos".