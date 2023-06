L-Gante compartió un polémico posteo desde la cárcel: "Liberen"

L-Gante compartió este jueves un polémico posteo desde la cárcel, luego de ser detenido por una presunta causa de privación ilegítima de la libertad de dos empleados municipales.

El cantante de la cumbia 420 afrontará su primera audiencia en la fiscalía 9 de General Rodríguez. Allí, también tendrá que responder por los delitos de amenazas y uso ilegal de arma de fuego .

En este marco, difundió un pedido a través de sus redes sociales que en pocas horas se volvió tendencia.

"Free L-Gante", se leía en Instragram, junto al slogan "Liberen a L-Gante" .

El artista fue detenido el martes, cuando se encontraba en su vivienda del country Banco Provincia.

Filtraron las condiciones en las que se encuentra L-Gante



El abogado de Elian Valenzuela Alejandro Cipolla denunció que el cantante "no le dan comida ni bebida".

"No me permitieron ingresar, lo tienen esposado" , alertó sobre la situación que atraviesa su defendido.

"No existe el derecho a la defensa si no le permiten el ingreso al abogado. Imaginen lo que sería si no fuera una persona famosa" , lanzó para luego insinuar que detrás de la detención "hay intenciones políticas".

¿Por qué detuvieron a L-Gante?



Según detalló el abogado denunciante Leonardo Sigal, Elián Valenzuela subió a dos personas a punta de pistola arriba de un vehículo el 27 de mayo y los llevo a "pasear" por General Rodríguez .

En el escrito figura que los retuvo diciéndoles que "si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes" .

En este caso, se refirió también a los integrantes de la "Maflia", que habrían sido detenidos después de un altercado a la salida del boliche.