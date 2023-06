El Banco Nación inauguró la Gerencia de Transición Ecológica y lanzó un plan de compra de electrodomésticos sustentables en 18 cuotas fijas

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvina Batakis, firmó un convenio de cooperación y colaboración con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. El objetivo de este acuerdo es alinear la estrategia comercial del banco con las mejores prácticas y estándares de sustentabilidad, fomentando así la creación y desarrollo de productos financieros, de inversión y de ahorro que impulsen la transición ecológica.



La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones de Nexina S.A., una planta industrial ubicada en Benavidez, provincia de Buenos Aires, que se encuentra realizando una inversión millonaria para fabricar 190 mil termotanques solares y eléctricos. Nexina S.A. es reconocida por la fabricación y venta de equipamientos de audio, video, televisión y electrodomésticos de primera calidad, y cuenta con una plantilla de 170 empleados.

Durante el evento, Silvina Batakis destacó la reciente creación de la Gerencia de Transición Ecológica, convirtiéndose en la primera en su tipo dentro del sistema bancario del país. Esta gerencia desempeñará un papel fundamental al financiar la transición hacia una economía baja en carbono y al ofrecer líneas de crédito e instrumentos de inversión que incorporen los principios de sustentabilidad.

"Como banco público, asumimos el compromiso de cuidar el medio ambiente y pretendemos tener un papel protagónico en el cambio hacia la sustentabilidad, uno de los requisitos que cada vez se exige más en todo el mundo", declaró la presidenta del BNA.

Batakis explicó la creación de la gerencia, señalando: "Queremos que el Banco Nación sea un ejemplo de hacia dónde debemos dirigir nuestros créditos y cómo debemos participar en estos nuevos mercados. Creamos esta gerencia para proteger el medio ambiente, generar nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de negocios para toda la cadena productiva de Argentina".

Por su parte, el ministro Cabandié felicitó a Nexina S.A. por su visión de producción y generación de empleo, así como por promover la sostenibilidad en su línea productiva. En este sentido, afirmó: "Para nosotros, no hay nada más gratificante que eso. Nosotros abrazamos ideas que son fundamentales en el peronismo, como el empleo, el trabajo y la producción". Además, elogió el trabajo de Silvina Batakis, destacando que será la primera presidenta del BNA en crear la Gerencia de Transición Ecológica y en impulsar una línea relacionada con la sostenibilidad en la agenda presente y futura.

El ministro también añadió: "Hoy en día, no podemos concebirnos sin tener en cuenta el concepto de sostenibilidad. El banco ha dado un primer paso muy importante. La gerencia no solo está enfocada en mejorar la eficiencia energética y la captación de agua de lluvia para no utilizar agua corriente, sino que también nos desafía en otros aspectos. Junto con la Gerencia de Transición Ecológica, financiaremos la tasa subsidiada que el BNA otorgará a proyectos de producción nacional que incorporen criterios de sostenibilidad en su línea productiva. Esto es un hito, nunca antes se había hecho, y creo que este tiempo nos obliga a seguir con esta agenda. Sigamos en este camino pensando en el presente y en el futuro".

Mauro Esteve, presidente de Nexina S.A., compartió que están iniciando la construcción de una nueva planta en Campana, donde se producirán termotanques eléctricos y solares con tecnología de vanguardia. Entre los principales beneficios de este proyecto, se destaca el ahorro anual de 3 mil millones de dólares para el país solo en los pilotos de los termotanques a gas, que no deberán estar encendidos todo el día, así como la generación de 220 nuevos puestos de trabajo y la sustitución de importaciones por más de 120 millones de dólares. Esteve resaltó su creencia en la sustentabilidad y en la responsabilidad de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras, expresando su orgullo por dirigir una empresa y liderar un proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Nación.

En este contexto, el BNA lanzó una campaña para la adquisición de electrodomésticos y productos de movilidad sustentable. Los clientes podrán acceder a estas compras en hasta 18 cuotas fijas, sin interés, utilizando las tarjetas de crédito Mastercard y Visa emitidas por el BNA. La propuesta está vigente desde el día de hoy e incluye electrodomésticos para el hogar, refrigeración, lavado, climatización, hornos, cocinas, termotanques, televisores y bicicletas.

Para consultar los productos y modelos disponibles, los interesados pueden visitar el sitio web https://tiendabna.com.ar/, una plataforma de comercio electrónico desarrollada en conjunto por el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.