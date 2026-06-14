Existen numerosas modalidades de medicina alternativa. Una de estas es el tratamiento herbario como terapia complementaria. Este puede ser utilizado en conjunto con medicación prescrita por especialistas o con el propósito de prevenir enfermedades.

En lo que respecta al respaldo científico, el uso de hierbas medicinales para el tratamiento de diversas patologías, conocido como fitoterapia, cuenta con la aprobación de Estados e instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De este modo, el consumo de hierbas representa una opción poco invasiva para obtener nutrientes esenciales, como vitaminas y minerales, de manera natural, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Hierba medicinal con vitamina A que beneficia la diabetes

Más de 537 millones de adultos padecen diabetes a nivel global. La prevalencia de esta enfermedad, considerada uno de los mayores retos en salud pública contemporánea, ha alcanzado un 14,8% en España, según la Sociedad Española de Diabetes.

En este contexto, una investigación reciente publicada en la revista The Review of Diabetic Studies ha evidenciado que el extracto de Taraxacum officinale, conocido comúnmente como diente de león o achicoria amarga, presenta efectos antidiabéticos “prometedores”.

Propiedades medicinales del diente de león

La investigación llevada a cabo por Fonyuy E. Wirngo, Max N. Lambert y Per B. Jeppesen establece que “el diente de león presenta un perfil convincente de componentes bioactivos con posibles propiedades antidiabéticas". Las propiedades antidiabéticas de esta hierba, cultivada principalmente en Bulgaria, Rumania, Hungría y Polonia, se atribuyen a componentes como el “ácido chicórico, taraxasterol (TS), ácido clorogénico y lactonas sesquiterpénicas”.

Según los autores, el diente de león se distingue por su riqueza en vitaminas A, C, D, E y B, además de contener cantidades adecuadas de inositol, lecitina y minerales tales como hierro, magnesio, sodio, calcio, silicio, cobre, fósforo, zinc y manganeso . Por tal motivo, “puede contribuir a estimular la exocitosis de insulina”. Asimismo, el diente de león constituye una de las fuentes más abundantes en betacaroteno, el cual está asociado a “efectos antirreumáticos, anticancerígenos, diuréticos, laxantes, hipoglucemiantes y clorético”, conforme indica el estudio.

Cómo consumir esta hierba: guía segura y efectiva

El diente de león puede adquirirse deshidratado, en forma de extracto o en cápsulas.

Si se desea prepararlo con la raíz, es conveniente realizar una infusión utilizando hasta 2 gramos del producto y agua caliente. Para los extractos y cápsulas de polvo o extracto seco, se aconseja seguir las indicaciones del laboratorio fabricante.