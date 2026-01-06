Con las altas temperaturas de este verano, encontrar formas efectivas de refrescar la casa se volvió indispensable. En ese contexto, el aire acondicionado sigue siendo el aliado principal para combatir el calor extremo.

Sin embargo, incluso con el equipo encendido al máximo, en muchos hogares el ambiente no baja la temperatura como debería.

Antes de pedir turno con un técnico, existe una alternativa rápida y muy fácil que puede hacer uno mismo: limpiar el filtro del aire acondicionado. El procedimiento lleva apenas cinco minutos y suele resolver la mayoría de los problemas de rendimiento.

¿Por qué el aire acondacionado no enfría?

Según los especialistas en electrodomésticos, el motivo por el cual el aire no enfría lo suficiente está relacionado con la suciedad acumulada en los filtros de la unidad interior.

Cuando los filtros están obstruidos, el aparato trabaja forzado y pierde capacidad de enfriamiento, lo que genera más consumo y menos eficacia.

Paso a paso: cómo limpiar el filtro del aire acondicionado

Abrir la tapa: el primer paso es levantar la tapa del equipo. Según los expertos, todos los modelos funcionan igual; si sentís un poco de resistencia, no pasa nada, hay que hacer un poco de fuerza.

Quitar el filtro: una vez abierta, retirar con cuidado y llevarlo directamente a la canilla.

Lavar el filtro correctamente: el filtro debe enjuagarse solo con agua. No se recomienda usar cepillos, esponjas o incluso frotarlo con la mano, ya que podría dañarse.

Consejos para mantener tu aire acondicionado en buen estado

Además de la limpieza básica, hay algunas prácticas que ayudan a prolongar la vida útil del equipo:

Instalar un protector de tensión para evitar daños por subidas o bajadas de corriente.

Revisar la ubicación del termostato, que debe estar libre de obstáculos.

Evitar que el sol dé directamente sobre el aparato, ya que reduce su eficiencia.

¿Cada cuánto hay que hacer mantenimiento?

Dedicarle unos minutos al mantenimiento básico puede marcar una gran diferencia durante todo el verano. Una limpieza periódica evita fallas, reduce el consumo eléctrico y ahorra visitas técnicas innecesarias.

¿Cuándo sí es necesario llamar a un técnico?

Si después de limpiar el filtro el aire acondicionado sigue sin enfriar, es posible que:

haya perdido gas refrigerante, o

exista un problema interno más serio que se traduzca en ruidos raros, olor a quemado o cualquier otro indicio de mal funcionamiento.

En esos casos, lo mejor es recurrir a un profesional para una revisión completa del equipo.