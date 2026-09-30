El cielo de la provincia de Río Negro será el protagonista de uno de los fenómenos astronómicos más esperados.

El 6 de febrero ocurrirá un eclipse solar anular en donde la Luna se ubicará frente al Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo, por lo que dejará a la vista una silueta conocida como el “anillo de fuego”.

Desde el gobierno provincial anunciaron que trabajan en una agenda para combinar astronomía, naturaleza, actividades deportivas y otras experiencias.

El eclipse que sorprenderá a Río Negro

El evento tendrá lugar durante el fin de semana de Carnaval, fecha que suele favorecer el movimiento turístico hacia la provincia.

El eclipse solar anular tendrá lugar el 6 de febrero de 2027 y podrá observarse desde distintos puntos de la provincia.

El gobierno provincial anunció que desde la Secretaría de Turismo preparan actividades para acompañar la difusión del evento. Además, en Las Grutas y Playas Doradas se preparan tres jornadas de actividades vinculadas al eclipse.

Eclipse anillo de fuego en Río Negro: cuándo será y cuáles son los lugares donde podrá verse el fenómeno en 2027. Imagen creada con IA

Las Grutas será sede de una competencia de natación OWeclipse 2027 el sábado 6 de febrero que coincidirá con el fenómeno astronómico.

“El eclipse nos permite mostrar nuestros destinos desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, desarrollar experiencias vinculadas a la astronomía que puedan disfrutarse durante todo el año”, destacó la secretaria de Turismo, Sol Canalda.

Río Negro busca potenciar el astroturismo

La cartera de Turismo busca incorporar de forma progresiva el astroturismo a la oferta provincial mediante observaciones nocturnas, interpretación del cielo, experiencias vinculadas al Sol y propuestas que integren turismo, ciencia, naturaleza y educación.

En la misma línea, el eclipse ofrece una oportunidad para proyectar a Río Negro entre quienes viajan motivados por este tipo de fenómenos.

Cuánto durará el eclipse y cómo verlo de forma segura

El eclipse anillo de fuego tendrá una duración aproximada de tres horas, pero no debe mirarse de forma directa ni utilizar elementos caseros como protección.

La recomendación general es utilizar lentes certificados para observar el fenómeno.