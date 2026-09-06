Rociar bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

A la hora de organizar la limpieza semanal de la casa, el baño es uno de los ambientes que más atención recibe. El bicarbonato de sodio se convirtió en una de las alternativas naturales más utilizadas para optimizar la higiene por ser capaz de reducir la humedad y neutralizar los malos olores.

Este truco casero se suma a muchos otros que evitan el uso de productos químicos como el café usado, el vinagre, la sal gruesa, entre otros.

Se trata de un producto económico y de fácil acceso que ayuda a mantener limpio uno de los ambientes que más humedad acumula.

Por qué recomiendan este truco casero

El baño suele concentrar grandes cantidades de humedad por la presencia de agua. Esto genera que el moho, las bacterias y los hongos aparezcan en diversos lugares como la cortina de la ducha y las paredes.

Rociar bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Más allá de que afecte el color de los azulejos, puede generar complicaciones como irritación nasal, dolor de garganta, alergias y asmas .

De esta manera, poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro ayuda a mantener el ambiente más seco, además de facilitar la remoción de suciedad y neutralizar los malos olores.

Para aplicar este truco solo bastará espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejar actuar por varias horas. Luego, retirar el producto con un paño y, de ser necesario, hacer una limpieza tradicional.

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Cómo aplicar bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

Para intentar reducir la humedad del baño, el truco consta de aplicar el bicarbonato de sodio alrededor del inodoro.

Además, puede aplicarse en otras zonas del ambiente como en las esquinas, debajo de la bacha, alrededor del bidet, entre otros lugares.

Cuáles son las ventajas de usar bicarbonato en vez de químicos

El bicarbonato es elegido por ser una alternativa que evita el uso de productos químicos que pueden dejar olores fuertes. Además, presenta los siguientes beneficios: