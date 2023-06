Día del Medioambiente: Let It V incentiva el transporte sostenible con descuento en take away y packaging eco-friendly

En honor al Día del Medioambiente, Let It V, el reconocido restaurante gourmet con una propuesta 100 % vegana y gluten free, anunció un beneficio especial para sus clientes. El próximo 5 de junio todas las sucursales del restaurante ofrecerán un descuento del 30 % en los pedidos realizados a través de su página web, utilizando el código "MEDIOAMBIENTE". Esta promoción será exclusivamente válida para la modalidad de take away.

Let It V se ha destacado por su compromiso con la alimentación saludable y sostenible, buscando fortalecer la salud física y mental de sus comensales. Con esta iniciativa, el restaurante tiene como objetivo desalentar el uso de vehículos para el servicio de delivery, fomentando que los clientes se acerquen al local, ya sea caminando o en bicicleta. Estas opciones de transporte sostenible contribuyen significativamente a la reducción de los gases de efecto invernadero, que representan una amenaza para nuestro planeta.

En consonancia con el 50° aniversario del Día Mundial del Medioambiente, el restaurante decidió, además, abordar la problemática de la contaminación por plástico. Según datos alarmantes, más de 19 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en nuestros ríos, lagos y océanos cada año, generando graves consecuencias para la salud, la economía y el medioambiente. Consciente de este desafío, Let It V adoptó medidas para erradicar el plástico de un solo uso en sus operaciones diarias. Desde su apertura, utiliza packaging compostable, fabricado con cartón fino y reforzado, para los pedidos tanto de delivery como de take away. Además, su vajilla artesanal de barro, diseñada por la reconocida artista Muk, refleja los colores de la tierra y complementa su compromiso con la sostenibilidad.

Un aspecto destacable de Let It V es la calidad de sus ingredientes. Los platos ofrecidos están elaborados con frutas y verduras orgánicas, libres de agrotóxicos, provenientes de pequeños productores independientes. Esta elección permite que el menú se adapte a las estaciones del año, garantizando preparaciones totalmente basadas en plantas e ingredientes de primera calidad.

La propuesta gastronómica de Let It V abarca desde platitos para compartir, ensaladas, sushi, hasta platos principales contundentes, cócteles de autor y una selección de vinos. Todo esto en un ambiente ameno y agradable, donde los clientes pueden disfrutar de una experiencia culinaria única.

A continuación, se detallan las ubicaciones de las cinco sucursales de Let It V:

Boutique: Costa Rica 5865, Palermo. Horario de atención de miércoles a lunes de 09.30 h a 23.30 h (martes cerrado).

Garden: Mercedes 3987, Villa Devoto. Horario de atención de martes a domingo de 09.30 h a 23.30 h (lunes y días de lluvia cerrado).

Lounge: Castañeda 1872, Belgrano. Horario de atención los lunes de 16.30 h a 19 h, y de martes a sábados de 09.30 h a 23.30 h, y los domingos de 11 h a 19 h.

Street & arts: Av. Corrientes 1660, local 2. Manduca, Paseo la Plaza. Horario de atención de lunes a domingo de 09 h a 00 h.

Street & Music: Shopping, Del Parque Sustentoutlet, esquina de Cuenca y Nazarre, Villa del Parque. Horario de atención de domingo a miércoles de 11 a 00hs, y de jueves a sábados de 11 a 02 hs.

Para más información sobre el restaurante y sus propuestas, puedes visitar su cuenta de Instagram @letit_V.