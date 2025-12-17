Después de 25 años, una reconocida empresa textil cerró y se despide de Buenos Aires. Foto: Shutterstock

Una histórica empresa textil cerró en el sur de Buenos Aires después de más de 25 años en el sector. Justamente, anunciaron el cese definitivo de las actividades en medio de la competencia con importaciones y crisis de la industria.

Se trata de la empresa Hazan Silvia, ubicada en el partido bonaerense de Lanús. A partir de esta medida, al menos 50 empleados quedaron sin sus puestos de traba jo.

Después de 25 años, una reconocida empresa textil cerró y se despide de Buenos Aires. Foto: Asociación Obrera Textil

¿Por qué cerró esta histórica empresa textil?

Los propietarios atribuyeron el cierre a la imposibilidad de competir con productos importados, principalmente de China, como son Shein y Temu. “No podemos competir con China ni con la apertura indiscriminada de importaciones”, declaró Guillermo Aguilar, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT).

A raíz de esto, los trabajadores realizaron una protesta frente a la fábrica ubicada en la calle Indio al 1400, Lanús Oeste, con el respaldo de la CGT Regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA y las 62 Organizaciones Peronistas.

Gracias a esta movilización, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que suspende temporalmente los despidos y convoca a audiencias para buscar alternativas.

La crisis en la industria textil

La industria textil sigue generando caídas en la actividad y pérdida de puestos de trabajo, según el reporte trimestral de la Federación de Industrias Textiles (FITA).

De esta manera, detallaron que en julio la producción textil local cayó un 10,1% interanual, mientras que se contaron 98.153 trabajadores formales, es decir, fueron 4400 empleos menos que hace un año.

Además, los sectores textil, confección, cuero y calzado produjeron 109.000 empleos formales, aunque son 5000 menos que el mismo mes de 2024.

“Desde febrero de 2024, el empleo de estas tres actividades muestra caídas interanuales de manera continua. En consecuencia, entre diciembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron más de 11.000 puestos de trabajo”, destacaron.