La Línea 75, una de las conexiones históricas entre Once, en la Ciudad de Buenos Aires, y Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, dejará de funcionar desde el 1 de diciembre de 2025.

La empresa operadora, perteneciente al Grupo DOTA, informó la suspensión total del servicio sin confirmar una fecha de reanudación, generando preocupación entre miles de usuarios.

La medida se da en medio de un proceso administrativo pendiente ante la Secretaría de Transporte, que aún no resolvió la fusión solicitada entre la Línea 75 y la Línea 32, presentada en agosto de este año.

¿Por qué deja de funcionar la Línea 75?

La suspensión fue comunicada mediante un aviso interno difundido a último momento. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la empresa El Puente S.A.T., parte del Grupo DOTA, notificó que el servicio se suspende completamente desde el 1 de diciembre.

En los últimos meses, la línea ya había reducido su recorrido, operando únicamente entre Lanús y Once, sin llegar a Retiro como lo hacía históricamente. La suspensión se concreta sin que la Secretaría de Transporte haya aprobado la fusión propuesta con la Línea 32, lo cual dejó a la operadora sin autorización para continuar con la prestación bajo el nuevo esquema.

¿Qué implica la suspensión para los usuarios?

La desaparición de la Línea 75 afecta principalmente a pasajeros que viajaban desde Lanús hacia Once y Retiro y los que viajan desde la zona sur del Conurbano hacia el corredor central porteño.

¿Cuáles son las alternativas disponibles para viajar entre Retiro y Lanús?

Tras la suspensión del servicio, los usuarios quedan con menos opciones. Actualmente, la Línea 45 es la única que mantiene un recorrido directo entre Retiro y Lanús, con dos ramales operativos:

Ramal A – Ciudad Universitaria – Remedios de Escalada (Servicio Común)

Realiza paradas habituales en Constitución, Barracas, Puente Pueyrredón y el eje Hipólito Yrigoyen, llegando luego a Lanús y Remedios de Escalada.

Ramal B – Hospital Ferroviario – Remedios de Escalada (Servicio Semirrápido)

Ofrece un trayecto más ágil por autopista y mantiene paradas claves en Constitución, Puente Pueyrredón, Lanús y Remedios de Escalada.



Ambos ramales permiten cubrir parte del corredor que antes recorría la Línea 75, aunque con rutas y frecuencias diferentes.

¿Qué pasó con la propuesta de fusión con la Línea 32?

La empresa había presentado en agosto la solicitud de unificación entre las líneas 75 y 32, con el objetivo de reorganizar los recorridos y mantener el servicio bajo una sola denominación. Hasta el momento, la Secretaría de Transporte no emitió la aprobación correspondiente.

Sin ese aval, la compañía no puede operar bajo la estructura propuesta. La suspensión total se produjo mientras se espera esa resolución oficial. Este retraso administrativo fue uno de los factores centrales que motivaron la interrupción abrupta del servicio.