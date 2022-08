Desde Nación criticaron a Rodríguez Larreta por la polémica de los planes sociales

Luego de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciara que quitará los planes sociales a aquellos alumnos que pierdan su condición regular, el ministro de Educación, Jaime Perczyk cuestionó la medida: "Si el papá no cumple con algo se verá con ese papá" indicó.

El funcionario hizo énfasis en la necesidad de sancionar a los padres y no al alumno e hizo una distinción entre los planes sociales y las ayudas escolares que reciben los chicos. "Si vamos a discutir planes sociales es una cosa, ahora si vamos a discutir de educación es otra cosa" dijo.

El funcionario explicó que "los chicos no tienen planes sociales, los chicos tienen una beca escolar para esforzarse, estudiar, mejorar, aprender. Hay que trabajar más en eso. Acá mezclamos a los adultos que no cumplen una responsabilidad, con los chicos. Si el papá no cumple con algo, se verá con ese papá", expresó.

En ese sentido, reiteró que "los chicos tienen que ir a la escuela, no hay otra. Si alguno no va, hay que ir a buscarlo, abrazarlo y llevarlo de vuelta. El padre que no cumple es responsabilidad del padre".

"Queremos que estudien mas años, que entren antes a los colegios, que vayan mas días, para eso queremos construir más jardines, buscamos que vayan más horas a la escuela. Esa es la discusión internacional y un debate argentino" reforzó el funcionario.

El anuncio de Larreta

Le medida surgió como una modificación en el plan "Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho" que brinda un subsidio mensual a los hogares en situación de vulnerabilidad a través de una tarjeta precargada "que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar".

Por cada niño que asiste al colegio en el hogar, el plan otorga un desembolso extra de $ 5.256 para las familias pobres y de $ 7884 para las indigentes. En promedio, cada grupo familiar recibe unos $ 15.722 mensuales.

La polémica se dio por el cambio de concepto de "alumno regular" establecido por el Ministerio de Educación porteño a cargo de Soledad Acuña: ahora, quiénes asistan a menos del 85% de las clases cada bimestre perderán su constancia y, por ende, la asistencia económica del programa social "Ciudadanía Porteña".

Por ese motivo, ahora "quienes pierdan la condición de alumno regular podrán recuperarla luego de haber asistido un mínimo del 85% de los días efectivos de clases en el siguiente bimestre y una vez que hayan podido abordar los contenidos dictados en su ausencia".

En esa línea, el jefe de Gobierno de la Ciudad indicó que los estudiantes que pierdan la condición de alumno regular igualmente deberán seguir asistiendo a clases y estos mantendrán siempre su matriculación. Así, la condición de "estudiante libre" por inasistencias dejará de existir.

"Si después de todo esto la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a la escuela, después de tres meses se va a dar de baja el componente adicional", explicó Larreta, remarcando que, además, "si a los seis meses tampoco se reincorpora el alumno se va a suspender la totalidad del plan".

