El interés por la inteligencia artificial en Argentina dejó de parecernos algo propio de la ciencia ficción para convertirse en plataformas para ofrecer soluciones cotidianas. Con el buscador de Google en mano, queremos conocer cómo explorar estas herramientas al máximo, en qué dispositivos podemos llevarlas y cuáles son las alternativas que valen la pena probar (y pagar la suscripción). Gracias a Google Trends, la herramienta gratuita que mide el interés de los usuarios en tiempo real y permite comparar tendencias a lo largo del tiempo, hoy podemos saber exactamente qué quieren saber los argentinos sobre cada una de estas tecnologías que llegaron para quedarse. El análisis de estos datos no determina qué herramienta es la “mejor” ni cuál es la más usada en el día a día, pero sí ofrece una foto exacta de qué temas y nombres están generando más consultas en la población. Los datos muestran un empate técnico constante. Son las dos inteligencias artificiales con mayor volumen de búsqueda, pero las dudas de los argentinos van por carriles distintos. Las consultas en aumento para ChatGPT en Argentina revelan usos muy específicos: Las consultas sobre la IA de Google son en su mayoría técnicas, de actualización de versiones y capacidades de la plataforma. Los términos “Gemini 3.1 pro” y “Gemini 3.1” aparecen con crecimientos explosivos (lo que Google Trends llama Breakout). Las búsquedas de “gemini generador de imagenes” crecieron un 4.950%, seguidas por la necesidad técnica de saber “gemini google activar” (+4.000%). Esto demuestra que el usuario no solo quiere conocer la herramienta, sino aprender a ponerla en marcha y usarla para diseño. Aunque el volumen de búsqueda es menor al de las plataformas pioneras, el interés por estas tres herramientas muestra una base de usuarios curiosa en todo el territorio argentino. Como se ve en la primera imagen, Claude se consolida en el tercer lugar de este análisis, superando a Grok y DeepSeek, que mantienen niveles de búsqueda estables pero más acotados. En el caso de Grok, los datos de Google Trends revelan una tendencia clara hacia la creación de contenido visual: la búsqueda “Grok imagine” creció un 900% en el período analizado, lo que indica que el usuario busca específicamente la capacidad de generación de imágenes de esta plataforma.