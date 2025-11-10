En esta noticia ¿Qué va a pasar con el feriado del Día de la Soberanía Nacional?

El Gobierno decretó un nuevo feriado en noviembre y habrá un fin de semana XL para que todos los argentinos puedan disfrutar de un descanso extendido o una escapada hacia algún lugar del país.

Como el Día de la Soberanía, que se conmemora el 20 de noviembre, fue trasladado al lunes 24, el Ejecutivo decidió incorporar un día de descanso más. ¿Cuándo y a quiénes contempla?

¿Qué va a pasar con el feriado del Día de la Soberanía Nacional?

Como el feriado del 20 noviembre cae un jueves, y se trata de un feriado trasladable, el Ejecutivo nacional decidió moverlo para conseguir un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

El Artículo 6 de la Ley 27.399 indica que “los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente”.

Esto significa que el Día de la Soberanía Nacional del 20 de noviembre se moverá al lunes . Además, se decidió incorporar el viernes como puente con fines turísticos para dar un lugar a un nuevo fin de semana largo de cuatro jornadas.

De esta forma, todos los empleadores estarán obligados a dar feriado el lunes 24 de noviembre , pero el viernes 21 será una decisión opcional.

Por qué es feriado el 20 de noviembre

En la fecha se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Tuvo lugar en un recodo del Río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Se recuerda el acto de valentía realizado por la Confederación Argentina a cargo de Juan Manuel de Rosas. A pesar de estar en inferioridad numérica, resistieron la invasión del ejército anglo-francés que tenían como objetivo colonizar las tierras argentinas.

¿Cómo se pagan los feriados?

Tal cual indica el calendario nacional en el oficial del Gobierno, y según informó el Ministerio del Interior, las fechas de descansos se dividen en feriados y días no laborables, que generalmente son puentes con fines turísticos.

En este caso, el lunes 24 de noviembre es considerado feriado por el Ejecutivo y por eso, los trabajadores no están obligados a asistir a su trabajo en esa fecha o en caso de que su empleador lo disponga, deberá pagar el doble esa jornada de trabajo como define la Ley nacional.

Por otro lado, el viernes 20 será una jornada opcional y los trabajadores deberán coordinar con sus empleadores si hay asueto para dar lugar al descanso de cuatro días o si deben presentar a su puesto habitual.