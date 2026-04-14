En el competitivo mapa turístico del Caribe mexicano, la vigencia se compra con innovación y capital. Bajo esa premisa, Meliá Hotels International anunció la reapertura oficial de uno de sus activos más estratégicos: el Paradisus Cancún. Con una trayectoria que supera las tres décadas, el complejo acaba de finalizar una transformación de u$s 50 millones que redefine su propuesta para 2026. La inversión no solo apuntó a la estética, sino a una reestructuración del modelo de negocio de la marca para adaptarse a un viajero que, tras la pandemia, busca experiencias más inmersivas y menos estandarizadas. Inaugurado originalmente hace más de 35 años por el fundador del grupo, Gabriel Escarrer Juliá, el hotel es fácilmente reconocible por su arquitectura de cinco pirámides inspiradas en la cultura maya. La renovación actual respetó esta estructura emblemática, pero rediseñó por completo sus 773 suites, incorporando materiales naturales y tonos cálidos que buscan replicar el interior de un cenote. “La reapertura encarna nuestro propósito de elevar las experiencias de lujo en los destinos más deseados del mundo”, señaló Gabriel Escarrer Jaume, actual presidente y CEO de la compañía, destacando que el proyecto fusiona sofisticación con la hospitalidad mediterránea característica de la cadena. Uno de los pilares de la inversión fue la creación de un ecosistema culinario que se aleja del concepto tradicional de buffet masivo. El hotel introdujo nueve conceptos gastronómicos nuevos y renovados, junto con siete bares. Entre las novedades destacan: La apuesta de Meliá para 2026 soluciona uno de los mayores retos de la industria: la convivencia de distintos perfiles de viajeros. El nuevo esquema separa las experiencias mediante dos servicios diferenciados: La renovación también trajo consigo el programa Destination Inclusive®, una tendencia creciente donde el hotel integra actividades fuera del complejo (como paseos por la laguna Nichupté o talleres con artesanos locales) dentro del paquete de lujo. A esto se suma el renovado YHI Spa, un santuario wellness que combina circuitos de hidroterapia con sesiones de sanación sonora frente al mar, respondiendo a la demanda de un turismo orientado al bienestar físico y mental. Finalmente, la inversión de u$s 50 millones posiciona al hotel como un jugador clave. Con más de 3.000 metros cuadrados de espacios para eventos y 22 salones de última tecnología, se consolida como uno de los centros de convenciones más grandes de la región, un dato no menor para las empresas argentinas y regionales que eligen México como sede de sus encuentros anuales.