De qué murió Gene Hackman, el legendario actor de Hollywood que ganó dos Oscar: todo lo que se sabe

El reconocido actor de Hollywood, Gene Hackman, y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

La noticia generó conmoción en el mundo cinematográfico, ya que el artista dejó un legado imborrable y consolidó su nombre entre los más gloriosos de la industria.

Por lo pronto, se desconocen las causas de las muertes de Hackman, de 95 años, y su esposa, de 63 años, pese a que no hay sospechas sobre un acto criminal . No obstante, la Policía del condado de Santa Fe abrió una investigación sobre el caso.

"En este momento no creemos que haya habido ningún delito, no hay indicios de un crimen. Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro", señaló Adán Mendoza, sheriff del condado.

El actor tuvo más de 100 personajes a lo largo de su carrera . Sus trabajos de mayor éxito se vieron reflejados en las exitosas películas The French Connection, Mississippi Burning, Runaway Jury y dos producciones de Superman.

No obstante, su juventud estuvo marcada por el abandono de su padre y su alistamiento en la Infantería de Marina a los 16 años , donde sirvió a Estados Unidos durante casi cinco años en China, Japón y Hawái.

Intentó estudiar periodismo y producción de televisión en la Universidad de Illinois, pero su pasión era la actuación, sentimiento que lo llevó a inscribirse en el Pasadena Playhouse en 1956.

Gene Hackman obtuvo dos premios Oscar: el primero, como "Mejor Actor", y el segundo, como "Mejor Actor de Reparto"

En la década de 1960 su carrera comenzó a despegar . Se destacó en Broadway, precisamente en películas como Lilith y Bonnie and Clyde, cuyo papel de Buck Barrow le permitió ingresar a su primera nominación a los premios Oscar.

Sin embargo, su salto al estrellato llegó en 1971 con The French Connection, donde interpretó al detective Jimmy "Popeye" Doyle, actuación que le permitió obtener su primer galardón como "Mejor Actor".

Su segundo Oscar, en este caso como "Mejor Actor de Reparto", llegaría en 1992, cuando interpretó al despiadado sheriff "Little" Bill Daggett en la película Unforgiven, que contó con la dirección de Clint Eastwood.

En los años 90, Hackman estuvo en la cima con películas como The Firm, Get Shorty, Enemy of the State y The Royal Tenenbaums, cuya actuación le permitió ganar un Globo de Oro al "Mejor Actor".

Sin embargo, tras su participación en Welcome to Mooseport, Hackman anunció su retiro definitivo y optó por una vida lejos de los reflectores. Se mudó de Los Ángeles y, desde ese entonces, vivió en Nuevo México.