La llegada de Ana Poluyan a la industria musical no fue planeada. Sin embargo, una oportunidad inesperada de trabajar junto a Los Pericos la llevó a descubrir una profesión que terminaría definiendo sus próximos 20 años.

Desde entonces, construyó una carrera entre giras, contratos, estrategias comerciales y desarrollo de artistas. Hoy trabaja con bandas como Miranda!, Turf y Benjamín Amadeo y dirige su propia agencia internacional bajo una idea que atraviesa toda su trayectoria: “Detrás de cada proyecto musical, las personas son tan importantes como el negocio”.

Sus inicios como manager y una propuesta que le cambiaría la vida

Los primeros pasos de Ana Poluyan en la industria musical no fueron los convencionales.

Su primer acercamiento llegó en un momento complejo para Los Pericos cuando el Bahiano, histórico cantante de la banda, decidió dar un paso al costado. Fue ahí cuando el resto de los integrantes le propusieron hacerse cargo del management.

“Arranqué con una banda que había perdido a su frontman, así que te diría que fue como empezar desde cero. Al principio fue ponerse mucho la camiseta y decir ‘nosotros vamos a poder seguir adelante a pesar de las dificultades’”, recuerda en diálogo con El Cronista.

Antes de aceptar el trabajo, la única experiencia que Ana tenía en la industria musical era desde el periodismo. El nuevo desafío la obligó a aprender sobre la marcha y a involucrarse en aspectos del negocio que todavía desconocía.

Ana Poluyan Agencia APA

“Aprendí de contratos, de booking, de giras”, cuenta, pero también reconoce que uno de los mayores aprendizajes fue entender cómo acompañar emocionalmente a un grupo que atravesaba una transformación.

En este contexto, Ana comenzó a trabajar y construir sobre la nueva faceta que requería la banda. “Tomé decisiones arriesgadas como salir a conquistar mercados a los que el artista no había estado nunca. Fuimos a lugares donde no conocían tanto a su frontman, como México, y desarrollé el territorio mexicano con Los Pericos desde cero”, recuerda.

En aquel entonces, no era común que las bandas o artistas argentinos explorarán otros países. Sin embargo, la apuesta de Poluyan se tradujo en tres años consecutivos de giras, desde Chiapas hasta Tijuana. “Hoy es uno de los mercados donde más fuerte está”, destaca.

La transformación del negocio y la necesidad de construir una identidad

Durante estos 20 años de carrera, fue testigo de una transformación profunda en la industria. La venta física de discos perdió protagonismo frente a las plataformas digitales y las presentaciones en vivo se convirtieron en una fuente central de ingresos para muchos artistas.

“En esa época había venta física. Hoy todo pasó a las plataformas y el verdadero ingreso, por lo menos del tipo de artista con el que yo trabajo, tiene que ver con el vivo. Con la gira, con los shows y con la venta de entradas”, explica.

Hotel Miranda Miranda

Justamente, desde APA Agencia combina el management con el booking, es decir, la estrategia de carrera y la comercialización de las presentaciones.

Sin embargo, Poluyan reconoce que para que estas dos áreas funcionen es importante construir una identidad que permita que los artistas conecten con el público. “Siempre el relato, o como ahora se dice el storytelling, es el punto clave de poder acercar a los artistas a las audiencias. Es poder contar una historia, es poder transmitir un concepto”, destaca.

Un claro ejemplo es el trabajo que se llevó adelante con el Hotel Miranda!, que convirtió la idea de un hotel en un universo visual y narrativo donde el dúo invitaba a reconocidos artistas a reversionar sus hits como a Lali, Chano, María Becerra, Andrés Calamaro, entre otros.

Hotel Miranda Apa Agencia

La importancia de liderar y gestionar equipos

Por otra parte, la directora de Apa Agencia considera a la gestión de equipos una de las responsabilidades centrales de su profesión.

“Es el rol más importante. Es poder unir a los equipos y sobre todo a los artistas cuando son bandas o son dúos y no se ponen de acuerdo. Es poder manejar esas energías y hacer que todos vayamos para el mismo lado”, explica.

En este sentido, reconoce: “Yo siempre digo que yo tengo un estilo muy maternal, soy una mama-nager, porque es como a mí me sale, debe haber otros estilos, pero yo lo manejo un poco desde ese lugar”.

Ese acompañamiento convive con una estructura profesional que fue creciendo con los años. Actualmente su agencia cuenta con nueve personas y un personal manager para cada artista, además de distintas áreas dedicadas a la comunicación, la administración y las operaciones.

El recorrido fue largo desde aquellos primeros pasos en 2003 en los que prácticamente todo dependía de ella. Sin embargo, cuando habla de sus objetivos actuales, no pone el foco únicamente en sumar artistas o ampliar el negocio.

“Hoy mi objetivo es trabajar con gente con la que quiero trabajar”, resume.

El lugar de las mujeres en la industria

Por último, Poluyan se refirió a las desigualdades de género que todavía persisten dentro de la industria: “Hay muchas más mujeres trabajando dentro de la industria. Sin lugar a dudas, muchísimas más. Pero es muy real que muy pocas son quienes están en los roles de decisión”.

En este sentido, destacó el lugar de la Asociación Argentina de Managers Musicales, donde fue presidenta y vicepresidenta en distintas gestiones. “Es importante estar, militar y mostrar también las cosas que ocurren para poder darle el espacio a las colegas”, cerró.