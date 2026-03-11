El Gobierno de Colombia oficializó el aumento salarial que recibirán los miembros de la Policía Nacional durante 2026. La medida, establecida mediante el Decreto 615 de 2025, fija una nueva tabla de sueldos para todos los rangos de la institución y garantiza incrementos que comenzarán a reflejarse plenamente en los pagos desde marzo. El ajuste total es del 7%, compuesto por el 5,1% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 1,9% adicional de nivelación salarial. Con esta decisión, el Ejecutivo busca mantener el poder adquisitivo de los uniformados frente al costo de vida y mejorar la remuneración dentro de la carrera policial. La nueva escala salarial establece pagos diferenciados según grado, funciones y años de servicio, manteniendo una estructura jerárquica en la que los oficiales de mayor rango reciben los ingresos más altos y los patrulleros y agentes conforman la base de la pirámide. Con la actualización salarial confirmada por el Gobierno, estos son algunos de los sueldos base aproximados que recibirán los miembros de la Policía Nacional en 2026, según su grado: Esta estructura salarial busca mantener la proporcionalidad entre rangos dentro de la institución y asegurar que los uniformados tengan ingresos acordes con su nivel de responsabilidad. El sueldo básico no es el único ingreso que reciben los miembros de la Policía Nacional. La remuneración total incluye una serie de primas, subsidios y bonificaciones que aumentan el ingreso mensual. Entre las principales se encuentran: Además, los integrantes de la institución cuentan con beneficios como servicio médico, primas de cesantías, programas de vivienda y otros incentivos institucionales. Además del salario y las primas habituales, los policías que permanecen largos períodos dentro de la institución pueden acceder a incentivos por permanencia y experiencia. Uno de los más importantes es la prima de antigüedad, que puede representar entre 15% y 18% adicional dependiendo de los años de servicio acumulados. También existen incentivos relacionados con: programas de vivienda, facilidades de crédito, beneficios para las familias de los uniformados y cobertura médica institucional.