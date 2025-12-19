¿Cristóbal Colón engañó a todos? Se conoció el secreto mejor guardado del descubrimiento de América Fuente: Archivo

Durante siglos, la historia oficial enseñó que Cristóbal Colón llegó a América en 1492 a bordo de tres naves míticas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Sin embargo, recientes revisiones de documentos históricos revelan un dato poco conocido que cambia la forma en que entendemos el viaje más famoso de la historia.

Los nombres con los que recordamos a los barcos en los que Cristóbal Colón y su tripulación arribaron a Latinoamérica no eran, en realidad, sus denominaciones oficiales, sino apodos informales que surgieron entre los marineros.

Cómo eran los verdaderos nombres de los barcos de Cristóbal Colón

Investigaciones basadas en diarios de navegación y registros portuarios españoles revelan que las carabelas comandadas por Cristóbal Colón que cruzaron el Atlántico eran mucho más modestas, tanto en su estructura como en su identidad.

Los nombres reales de las tres carabelas

Los nombres con los que hoy identificamos a las naves de Colón fueron, en gran medida, apodos informales utilizados por la tripulación.

¿Cristóbal Colón engañó a todos? Se conoció el secreto mejor guardado del descubrimiento de América Fuente: Archivo

La carabela conocida como La Niña se llamaba en realidad Santa Clara, nombre que hacía referencia a su dueña, una práctica común en el siglo XV. El sobrenombre surgió de forma coloquial, posiblemente relacionado con el apellido del propietario, Juan Niño, y terminó imponiéndose con el paso del tiempo.

El caso de La Pinta es más incierto. No existen registros definitivos que confirmen su nombre original, aunque algunas fuentes sugieren que podría haber sido llamada La Pintada, en alusión a sus velas decoradas. También hay corrientes que afirman que “La Pinta” pudo haber sido simplemente un apodo popular, sin una denominación oficial clara o bien parte de una elisión fonética, pasando de “La Pintada” a “La Pintá’”.

¿Cristóbal Colón engañó a todos? Se conoció el secreto mejor guardado del descubrimiento de América Fuente: IA

Por último, la emblemática Santa María, nave capitana de la expedición, posiblemente llevaba el nombre de La Gallega, en referencia a su lugar de origen. Esta hipótesis se apoya en documentos portuarios españoles y menciones indirectas en los diarios del propio Colón.

¿Cuántos viajes realizó Cristóbal Colón a América?

Cristóbal Colón realizó cuatro viajes al continente americano entre 1492 y 1504, todos financiados por la Corona española. Aunque el primero es el más recordado por marcar el inicio del contacto permanente entre Europa y América, los viajes posteriores fueron claves para explorar nuevas tierras y consolidar rutas marítimas para establecer colonias que, posteriormente, se convertirían en virreinatos.