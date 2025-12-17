La humanidad fue estafada: revelaron cómo fue la verdadera construcción de las pirámides de Egipto y cambia la historia Fuente: Shutterstock IA

Durante siglos, la construcción de las pirámides de Egipto estuvo rodeada de misterios, teorías y explicaciones incompletas que incluso estuvieron vinculadas con la presencia de extraterrestres.

Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico podría cambiar de forma contundente la manera en que la que se entienda una de las obras más impresionantes de la humanidad.

Gracias al uso de tecnología satelital avanzada, investigadores identificaron un antiguo canal del río Nilo que habría sido clave para levantar las pirámides de Egipto, cuyas hoy en día se mantienen en pie y son uno de los atractivos turísticos más impactantes del mundo.

El hallazgo sobre la construcción de las pirámides de Egipto

Un equipo liderado por la doctora Eman Ghoneim, de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, logró detectar mediante imágenes de radar un antiguo brazo del Nilo conocido como la Rama Ahramat.

Este canal, hoy completamente sepultado bajo arena y tierras de cultivo, se extendía unos 100 kilómetros desde Faiyum hasta la meseta de Giza y la alineación directa de este canal con varias pirámides sugiere que no se trata de una coincidencia.

La principal hipótesis planteada por los investigadores tras el descubrimiento es que el canal Rama Ahramat habría funcionado como una vía fluvial estratégica para transportar enormes bloques de piedra, herramientas y suministros, además de facilitar el desplazamiento de miles de trabajadores.

El descubrimiento fue presentado en el XIII Congreso Internacional de Egiptología y representa una pieza clave para reconstruir la verdadera logística detrás de estas construcciones milenarias que son una auténtica maravilla de la humanidad.

La importancia del canal para la construcción de las pirámides de Egipto

La Rama Ahramat no puede verse a simple vista ni desde el aire, pero las imágenes de radar satelital permitieron “ver” bajo la superficie del desierto.

Ahora, el equipo de Ema Ghoneim planea analizar núcleos de suelo para confirmar la actividad del canal durante la existencia de la civilización egipcia, que es una de las más estudiadas a lo largo de la historia.

Además, el hallazgo abre la posibilidad de localizar antiguas ciudades, templos y asentamientos perdidos a lo largo de estas vías fluviales, por lo que podrían encontrarse más rasgos de la cultura egipcia que aún no fueron descubiertos.

Cómo fueron construidas las pirámides de Egipto

Este descubrimiento refuerza una de las ideas más fuertes en la actualidad y gira en torno a que las pirámides no fueron producto únicamente de fuerza humana, sino de una planificación sofisticada que aprovechó al máximo los recursos naturales.

Durante el Período Húmedo Africano, el Nilo tenía niveles de agua mucho más altos, lo que hacía navegables canales hoy desaparecidos, como la Rama Ahramat y la Rama Khufu.

El estudio revela que este sistema estaba alimentado por múltiples influencias, lo que confirma la presencia de uno o más brazos del Nilo cerca de las pirámides.