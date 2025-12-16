El descubrimiento en las ruinas de Taposiris Magna desvela una estatua de mármol que podría representar el auténtico rostro de Cleopatra VI. (Fuente: Archivo)

Un equipo de arqueólogos de Egipto y la República Dominicana ha descubierto una antigua estatua de mármol que podría revelar el auténtico rostro de la faraona Cleopatra.

El hallazgo arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna proporciona nuevas evidencias a los expertos sobre la vida y el legado de Cleopatra VII.

El hallazgo que transforma la historia: ubicación de la estatua de Cleopatra

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris ha atraído la atención de expertos, dado que se consideraba que podría contener la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio.

Las excavaciones en el sector sur del templo han revelado un tesoro de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría corroborar la importancia histórica del sitio.

Un grupo de arqueólogos halla una antigua estatua que podría mostrar el rostro de Cleopatra. (foto: archivo).

Descubrimientos arqueológicos: la escultura de Cleopatra VII encontrada

Entre los objetos más significativos encontrados en esta misión arqueológica se destaca una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real.

Los arqueólogos responsables de la investigación sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII debido al estilo del objeto y los iconos presentes en la escultura.

En este contexto, se descubrió un notable busto de piedra caliza que muestra a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto.

Descubre los recientes hallazgos que iluminan la época ptolemaica

El comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha dado a conocer nuevos descubrimientos que enriquecen la comprensión de la época ptolemaica. Estos hallazgos son:

Necrópolis: se ha identificado una vasta necrópolis que comprende 20 catacumbas y una tumba subterránea situada bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. En una de las cámaras de esta tumba, se encontraron nueve bustos de mármol blanco.

Artefactos de rituales: se han hallado vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto que lleva la inscripción “La justicia de Ra se ha levantado”.

Monedas y cerámicas: se ha descubierto una colección de monedas con inscripciones que podrían corresponder al reinado de Cleopatra.