Crisis espiritual: por qué los jóvenes se alejan cada vez más de la religión y en qué creen ahora

En un contexto económico y social complejo para Argentina, muchas veces queda relegado el análisis de cómo evoluciona la religión en el país. ¿Disminuyeron los creyentes?¿Cómo se involucran los jóvenes en comparación con generaciones anteriores? ¿Los líderes religiosos pierden influencia en la sociedad? Son algunas de las preguntas que inciden en el ámbito de la fe.

Los interrogantes son numerosos y las respuestas diversas. Para obtener una visión más clara, líderes religiosos de alta jerarquía en Argentina compartieron sus opiniones sobre estos temas.

¿La juventud abandona la fe católica?

La Iglesia católica enfrenta un marcado declive en el número de fieles, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años, según revelan cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español.

Desde 1990 hasta octubre de 2021, el porcentaje de jóvenes católicos españoles cayó notablemente, pasando del 78,1% al 28,2%. Esto representa una disminución de casi 50 puntos porcentuales en menos de tres décadas.

Según el CIS, casi el 40% de la población se identifica como atea, agnóstica o no creyente. Entre aquellos que admiten tener creencias religiosas, solo el 18,9% se considera católico practicante, mientras que un 37,9% se autodenomina como "no practicante", lo que significa que creen en Dios pero no asisten regularmente a la iglesia ni siguen sus enseñanzas.

Los jóvenes y el catolicismo

Según el Obispo Auxiliar de Buenos Aires y vicario de la Zona Belgrano, Alejandro Daniel Giorgi, al referirse al involucramiento de los jóvenes con la fe, comparó la situación actual con la historia del pueblo de Israel: "Hubo un éxodo y un exilio", indicó en diálogo con El Cronista.

Primero, Giorgi explicó que este "éxodo" se refiere a un evento ocurrido en 2018, que está marcado por la polémica en torno al tema del aborto. En ese sentido, señaló que el debate causó un distanciamiento de muchos jóvenes con la Iglesia católica.

Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Alejandro Daniel Giorgi

"Creo que ahí nos faltó acercamiento y diálogo para poder conversar más tranquilamente", expresó el obispo. Además, señaló que el ambiente estuvo "muy convulsionado y confrontativo".

Por otro lado, el obispo también se refirió a la pandemia como un "exilio". El cual actuó como un periodo de aislamiento para muchos jóvenes, quienes optaron por no retomar su participación en la vida religiosa.

Según Giorgi, muchos de estos jóvenes buscaron otras creencias o incluso el llegaron al agnosticismo. El obispo resaltó que el fenómeno predominante en la sociedad actual es el "intimismo", en referencia a una búsqueda más personal y centrada en la experiencia individual, en detrimento de la colectiva.

Aumento de fieles en otras religiones

En el panorama religioso actual, varias religiones experimentaron un aumento significativo en el número de fieles en los últimos años. Según Yosi Baumgarten, rabino del Templo de Paso, el judaísmo vivió un incremento notable en el involucramiento de los jóvenes, especialmente después de la pandemia.

Baumgarten destacó que esta tendencia no solo refleja el deseo de participación activa, sino también una creciente conciencia entre la juventud sobre la importancia de construir un mundo mejor.

Yosi Baumgarten, rabino del Templo de Paso

Además, el islam también experimentó un crecimiento en sus seguidores. El Sheij Mohsen Ali, líder de la comunidad islámica alauita argentina, observó un aumento en la participación comunitaria y una conciencia cada vez más fuerte entre los seguidores.

Ali señaló que "hace 50 años atrás en argentina el islam era desconocido" y consideró que el crecimiento experimentado en las últimas décadas fue significativo en términos históricos.

¿Los lideres religiosos están perdiendo influencia?

En un contexto de reflexión crítica, líderes religiosos como Yosi Baumgarten y Giorgi reconocen una creciente pérdida de credibilidad entre sus pares.

Para Baumgarten, la clave radica en la coherencia entre palabras y acciones: "Hay muchos líderes que están perdiendo la credibilidad por no ser ejemplo viviente".

Giorgi comparte esta preocupación, e indicó que muchos líderes religiosos perdieron vigencia debido a su falta de credibilidad: "Tenemos que hablar, tenemos que decir cosas, pero antes que nada tenemos que vivirlas".

El rabino también destaca la relevancia de la autenticidad y la humanidad en el liderazgo "aunque los líderes poseen características de liderazgo, siguen siendo personas comunes, propensas a cometer errores. Esto no implica que no vayan a equivocarse", afirmó el rabino a este medio.

Preocupación por los jóvenes

Por su parte, el líder islámico, Sheij Mohsen Ali, expresó una profunda preocupación por el impacto de la educación actual en la humanidad futura. Según él, los jóvenes son portadores del mensaje hacia el porvenir, y la calidad de la enseñanza que reciben hoy dará forma al mundo en 50 años.

Sheij Mohsen Ali, líder de la comunidad islámica alauita argentina

En este contexto, enfatizó la importancia de una interacción mas cercana con los jóvenes y guiarlos por un "camino alternativo".

El Obispo Auxiliar de Buenos Aires, mencionó que nos encontramos "en un cambio de época" y comparó este momento con "un terremoto que sacude todos los cimientos".

Giorgi destacó que en medio de este cambio tumultuoso, existen necesidades humanas esenciales como la búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida. Y concluyó que "lo que cubre las fallas más profundas es pasar la vida haciendo el bien."

Datos sobre creyentes en Argentina

Según los resultados de la ultima Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada por el Conicet en 2019 y liderada por Mallimaci, Giménez, Béliveau y Esquivel, la población del país presenta una diversidad religiosa notable.

Los datos indican que aproximadamente el 62,9% se identifica como católicos, seguidos por un 18,9% que se declara sin religión, un 15,3% que pertenece a la comunidad evangélica, y un 2,9% conformado por personas de otras religiones, entre las que se incluyen judíos, musulmanes y budistas.