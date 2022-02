COVID: qué es la inmunidad híbrida y cómo te protege contra la reinfección

Aunque a nivel global el impacto de la variante Ómicron comienza a ceder lentamente, el coronavirus sigue provocando importantes cantidades de contagios y también muertes. En los últimos 7 días se contabilizaron 13,6 millones de casos y casi 70 mil muertes en todo el mundo. Argentina, por su parte, reportó este jueves 16.650 positivos y 160 muertes.

En este contexto, los investigadores se concentraron en llevar a cabo estudios relacionados con la "inmunidad híbrida".

Este tipo de inmunidad es la que adquieren las personas que se contagiaron de Covid-19 y luego se vacunaron . Los estudios comprobaron que ellas tienen menos probabilidades de sufrir una reinfección y mayor respuesta inmunológica por un buen tiempo.

CORONAVIRUS: INMUNIDAD HÍBRIDA, ¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS?

Según un informe de la BBC, la inmunidad híbrida de las personas que se recuperaron de una infección por Covid en el pasado y luego se vacunaron parecen ser más resistentes a las nuevas variantes.

Por otro lado, en Israel se realizó un estudio que analizó las tasas de reinfección del coronavirus. La investigación, que fue publicada en la revista científica "New Journal of Medicine", comparó los datos de quienes se vacunaron después del contagio y quienes no.

Entre los 149.032 pacientes analizados, 83.356 recibieron la vacuna tras infectarse y 65.676 no la recibieron.

"La reinfección ocurrió en 354 de los pacientes vacunados (2,46 casos por 100.000 personas por día) y en 2168 de 65.676 pacientes no vacunados (10,21 casos por 100.000 personas por día)", señalaron los investigadores en el artículo.

Otro estudio realizado en Reino Unido, publicado este miércoles en New England Journal of Medicine, también investigó dicha inmunidad con 35.768 personas. El 27% con infección previa de Covid y el 97% del total con vacunación completa.

El resultado fue que el riesgo de reinfección con una infección previa es de 86%.

