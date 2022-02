Covid prolongado: ¿por qué sigo cansado aunque ya me dieron el alta?

Aunque la agenda esté hoy copada por otras noticias, la pandemia continúa. La Argentina reportó ayer 12.564 nuevos contagios de coronavirus y, de esta forma, elevó sus positivos totales a 8.868.188. Se ubica ahora en el 11º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de España, que acumula al día de hoy 10.880.194 positivos.

Muchas personas comparten el síntoma de cansancio corporal al contagiarse, que incluso dura durante varios días después de obtener el alta médico, lo que va asociado a lo que se conoce como Covid prolongado.

Según un artículo publicado este lunes por el New York Times, los estudios calculan que tal vez del 10 al 30 por ciento de las personas infectadas con coronavirus presentan síntomas a largo plazo. No se sabe por qué algunas personas desarrollan covid persistente y otras no, pero hay cuatro factores que, al parecer, aumentan el riesgo: altos niveles de ARN viral al inicio de la infección; la presencia de algunos autoanticuerpos; la reactivación del virus Epstein-Barr y padecer de diabetes tipo 2.



Según el relevamiento, a diferencia de los pacientes que se recuperan completamente después de padecer Covid, los pacientes con Covid prolongado tienen sistemas inmunitarios alterados. "Muchos investigadores creen que una disfunción inmunitaria crónica después de una infección con coronavirus podría desencadenar una cadena de síntomas en todo el cuerpo", dice el texto.

Una posibilidad, continúa, es que el cuerpo siga combatiendo lo que queda del coronavirus. Los investigadores descubrieron que el virus se propaga mucho durante la infección inicial y que el material genético viral puede permanecer incrustado durante muchos meses en los tejidos de los intestinos, los ganglios linfáticos y de otras partes del cuerpo.

El cansancio corporal puede manifestarse incluso después de tener el alta médico.

"Los investigadores también han hallado pruebas de que el Covid puede desencadenar una respuesta autoinmune perdurable y perniciosa. En los estudios se han descubierto niveles extraordinariamente elevados de autoanticuerpos, los cuales atacan por error los propios tejidos del paciente muchos meses después de la infección inicial", explica el artículo que lleva la firma de Josh Keller, un editor del New York Times que experimentó en primera persona estos síntomas desde que se contagió en enero de 2021, lo que lo llevó a escribir un extenso artículo al respecto.

Una tercera posibilidad es que la infección viral inicial, quizás al reactivar otros virus que hay en el cuerpo del paciente y que por lo general están latentes, desencadene una inflamación crónica.

Por otro lado, muchos pacientes con Covid prolongado tienen dificultades para realizar actividades físicas mucho tiempo después de la infección inicial y experimentan una reaparición de los síntomas cuando hacen ejercicio. "Los primeros estudios indican que es posible que un mal funcionamiento del sistema circulatorio afecte el flujo de oxígeno hacia los músculos y otros tejidos, lo que restringe la capacidad aeróbica y provoca una intensa fatiga", indicó el artículo.



Es posible que esto se deba a que la inflamación crónica puede dañar las fibras nerviosas que ayudan a controlar la circulación, una condición que recibe el nombre de neuropatía de fibras pequeñas.



Según el artículo, las repercusiones del Covid se pueden sentir también en el cerebro. Aun la gente con casos leves de Covid puede experimentar un deterioro cognitivo prolongado, el cual incluye una disminución de la atención, de la memoria y la dificultad para encontrar las palabras.



Los investigadores que cita el New York Times descubrieron una amplia gama de alteraciones en el cerebro de los pacientes con Covid prolongado. De acuerdo con los investigadores, entre ellos Nath, Iwasaki y Michelle Monje, una neuróloga de la Universidad de Stanford, aunque no se sabe bien con qué frecuencia el coronavirus penetra de manera directa en el cerebro, incluso las infecciones leves parecen provocar una inflamación considerable en este órgano.

Así agota al cuerpo el Covid:

CEREBRO: la inflamación y los bajos niveles de oxígeno pueden causar problemas cognitivos.

PULMONES: pruebas tempranas de limitaciones de oxígeno.

SISTEMA CIRCULATORIO: el daño vascular y los coágulos de sangre pueden desencadenar la fatiga.

SISTEMA INMUNE: los autoanticuerpos o los restos virales pueden desencadenar una reacción en cadena.

Además menciona que otro grupo de investigadores descubrió que el Covid prolongado puede reducir de manera significativa la cantidad de sangre que llega al cerebro, un hallazgo que antes de la pandemia también se ha visto en los pacientes con un padecimiento similar: el síndrome de fatiga crónica.



Por último, la enfermedad también afecta el funcionamiento de los pulmones. Los investigadores advirtieron que, para confirmar estos hallazgos, se necesitaría un grupo más grande de pacientes. Si estos resultados se sostienen, algunas explicaciones posibles de la dificultad para respirar observada incluyen la presencia de microcoágulos en los tejidos pulmonares o un engrosamiento de la barrera hematogaseosa o alvelocapilar que regula la captación de oxígeno en los pulmones.