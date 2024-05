¿Correr durante 30 minutos o dar 10.000 pasos al día? Un estudio de Harvard reveló qué es mejor para perder peso

La caminata es una de las actividades recomendadas para quienes buscan mantener una vida saludable, acompañada de una alimentación que contemple todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano.

Incorporar esta actividad a diario tiene beneficios para la salud porque ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, presión arterial alta y depresión.

A la caminata de unos 10.000 pasos al día se le puede sumar otra actividad: correr durante 30 minutos. Este ejercicio, no debe convertirse en una obsesión, ya que la ciencia certificó que el ritmo de la actividad puede ser "más determinante" que la cantidad de tiempo.

¿Correr 30 minutos o caminar 10.000 pasos al día?

Una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology reveló que realizar de 7000 a 9000 pasos diarios es suficientee para mantener una vida saludable

La investigación liderada por expertos de la Universidad de Granada (UGR), demostró que la velocidad al caminar tiene los "mismos beneficios" que caminar por cierta cantidad de tiempo.

Además, los investigadores también demostraron que la velocidad al caminar tiene de igual modo beneficios adicionales y es "mejor andar rápido que lento".

Por otro lado, el Hospital Brigham and Women's de Boston, vinculado a la Universidad de Harvard, analizó datos de casi 15.000 mujeres mayores de 62 años durante cuatro años.

Según consignó la investigación empleó un rastreador de actividad física para medir los niveles de actividad y les proporcionó a los participantes un cuestionario de salud para completar una vez al año.

¿Qué demostró la investigación de la Universidad de Harvard?

El rastreador midió los niveles de actividad, quienes realizaron un promedio de 62 minutos de ejercicio moderado a intenso por semana. Esto arrojó un total de 5183 pasos por día.

Los resultados mostraron que quienes dieron entre 8000 y 8500 pasos al día redujeron el riesgo de enfermedades cardíacas en un 40%, en comparación con quienes daban alrededor de 3000 pasos por día.

Por otro lado, se observó la misma reducción de riesgo en quienes se ejercitaron 75 minutos al día, independientemente del número total de pasos diarios, en comparación con quienes se ejercitaron solo 12.

"Para algunos, especialmente los más jóvenes, el ejercicio puede implicar actividades como tenis, fútbol, caminar o correr, todas las cuales pueden rastrearse fácilmente.

Sin embargo, para otros, puede consistir en paseos en bicicleta o natación, donde es más sencillo controlar la duración del ejercicio. Por eso es importante que las pautas de actividad física "ofrezcan múltiples formas de alcanzar los objetivos", explicó Rikuta Hamaya, autora principal del estudio.