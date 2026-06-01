Una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América Latina avanza en el noreste de Brasil con el objetivo de transformar por completo el acceso al agua en regiones históricamente golpeadas por la sequía . El megaproyecto promete modificar el paisaje y mejorar la vida de millones de personas.

Construyen el río artificial más largo del continente

El gobierno del estado de Ceará impulsa la construcción de un gigantesco río artificial de aproximadamente 145 kilómetros de extensión, pensado para abastecer de agua a una de las áreas más áridas del país.

La obra, conocida como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), alcanzó un 91% de ejecución física hacia finales de 2025 y las autoridades proyectan su finalización para junio de 2026.

El proyecto busca garantizar el suministro de agua en zonas que durante décadas sufrieron sequías extremas, escasez hídrica y problemas de abastecimiento tanto para consumo humano como para producción agrícola y ganadera.

El gobierno del estado de Ceará impulsa la construcción de un gigantesco río artificial de 145 kilómetros. Fuente: El Cronista. Gobierno del Estado de Ceará

El río abarcará más de 145 km y tendrá tecnología de última generación

La infraestructura incluye:

Canales artificiales de gran escala

Sistemas de bombeo y distribución

Reservorios y conexiones hidráulicas

Llevará agua a una de las zonas más secas

La captación del agua se realiza en la presa de Jati, vinculada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde allí, el caudal atraviesa distintas regiones hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

El noreste brasileño enfrenta históricamente:

Altas temperaturas

Lluvias irregulares

Períodos prolongados de sequía

Por eso el acceso al agua es considerado un desafío estratégico.