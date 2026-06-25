Construyen el primer “barco volador” del mundo: puede navegar, volar a altas velocidades y es el orgullo de un país Fuente: Galaxia Militar

La industria del transporte acaba de dar un paso que parece sacado de una película de ciencia ficción ya que la empresa de Singapur, ST Engineering AirX, impulsa el desarrollo del AirFish Voyager, un innovador vehículo capaz de combinar características de un avión y un barco para desplazarse a gran velocidad sobre el agua sin necesidad de aeropuertos ni pistas de aterrizaje.

La tecnología promete revolucionar los viajes entre ciudades costeras e islas, ofreciendo una alternativa más rápida que los ferris tradicionales y más eficiente que muchos vuelos de corta distancia.

Cómo funciona el AirFish, el llamado “barco volador”

Aunque a simple vista parece un pequeño avión, el AirFish Voyager pertenece a una categoría especial conocida como vehículos de efecto suelo o WIG (Wing-in-Ground).

Construyen el primer “barco volador” del mundo: puede navegar, volar a altas velocidades y es el orgullo de un país Fuente: El Comercio

Su funcionamiento se basa en un fenómeno aerodinámico que comprime el aire entre las alas y la superficie del mar, creando un colchón de aire que le permite desplazarse suspendido a muy baja altura.

Gracias a este sistema, puede volar entre uno y siete metros sobre el agua, reduciendo la resistencia y aumentando considerablemente la eficiencia energética.

A diferencia de un avión convencional, despega directamente desde el mar y no requiere infraestructura aeroportuaria para operar.

Velocidad de avión y practicidad de barco

Uno de los aspectos más sorprendentes del AirFish es su rendimiento debido a que la embarcación puede alcanzar velocidades cercanas a los 185 kilómetros por hora y recorrer hasta 300 millas náuticas en un solo trayecto.

Asimismo, está equipada con dos motores V8 similares a los utilizados en automóviles de alta potencia y tiene capacidad para transportar entre seis y ocho pasajeros, además de carga adicional y tripulación.

Construyen el primer “barco volador” del mundo: puede navegar, volar a altas velocidades y es el orgullo de un país Fuente: YouTube

Estas características permiten conectar rápidamente destinos costeros que actualmente dependen de ferris lentos o vuelos regionales más costosos.

La tecnología que revive una idea adelantada a su tiempo

El AirFish está inspirado en los famosos ekranoplanos soviéticos desarrollados durante el siglo XX, vehículos que combinaban elementos de barcos y aeronaves para desplazarse sobre el agua.

Sin embargo, los nuevos modelos incorporan materiales más ligeros, sistemas de navegación modernos y mayores estándares de seguridad, adaptando aquella idea al transporte comercial del siglo XXI.

Cuándo comenzará a operar el primer servicio comercial

Durante el Salón Aeronáutico de Singapur 2026 se anunció que la empresa BatamFast operará el primer servicio comercial del mundo utilizando esta tecnología en la ruta entre Singapur y Batam, Indonesia.

Las operaciones están previstas para el segundo semestre de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Además, la compañía Wings Over Water Ferries planea incorporar hasta cuatro unidades para operar en la India, especialmente en regiones costeras de alta demanda.

Una nueva era para el transporte marítimo

La ruta Singapur-Batam fue elegida como punto de partida porque combina un alto volumen de pasajeros, trayectos relativamente cortos y condiciones ideales para probar la tecnología en un entorno real.

Si los resultados son exitosos, el AirFish podría convertirse en una alternativa revolucionaria para conectar ciudades costeras e islas de todo el mundo, marcando el inicio de una nueva generación de vehículos capaces de navegar y volar al mismo tiempo.