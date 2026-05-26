Las autopistas de la Ciudad volverán a tener restricciones durante la noche y varios conductores deberán modificar sus recorridos habituales.

Las interrupciones afectarán accesos clave hacia el norte y el sur del Área Metropolitana, en medio de obras y tareas técnicas que se desarrollarán entre el martes y el miércoles por la madrugada.

El esquema incluye cierres totales en la AU Illia, Paseo del Bajo y AU Dellepiane, además de desvíos obligatorios para tránsito liviano y pesado. Las autoridades también confirmaron cambios en accesos hacia Aeroparque y General Paz.

Cortes en Autopistas Urbanas durante el martes por la noche

El martes por la noche habrá un cierre total en la AU Dellepiane sentido al centro entre la Av. General Paz y Av. Argentina.

Confirman cortes de autopistas durante el martes y miércoles por la noche por obras de mantenimiento. (Foto: Archivo)

La medida forma parte de las obras de mejoramiento integral que se ejecutan sobre la traza y obligará a miles de automovilistas a tomar caminos alternativos.

Entre los principales desvíos habilitados se encuentran:

Av. 27 de Febrero y AU7 Cámpora.

Av. Roca.

Av. Alberdi, Bruix y Directorio.

AU Perito Moreno.

También habrá restricciones entre las 22 y las 5 en la AU Illia sentido provincia y en Cantilo por pruebas de carga sobre la nueva estructura del Puente Labruna.

Desde el gobierno porteño indicaron que quienes circulen hacia el norte deberán desviarse por Av. Figueroa Alcorta o Av. Del Libertador.

Paseo del Bajo y Puente Labruna tendrán cierres y desvíos

Durante la misma franja horaria quedará cerrado el Paseo del Bajo sentido norte desde el enlace con la AU Buenos Aires-La Plata y la AU 25 de Mayo.

La restricción afectará especialmente al tránsito pesado, que deberá utilizar accesos alternativos para continuar hacia zona norte.

Las alternativas previstas para camiones y vehículos de gran porte son:

Desvío hacia Av. Costanera.

Incorporación a Cantilo después del Puente Labruna .

Circulación por vías laterales habilitadas.

Además, permanecerán cerrados el Puente Labruna y el puente Scalabrini Ortiz, ubicado a la altura de Parque Norte.

Quienes necesiten dirigirse hacia el Aeroparque deberán ingresar a través de Sarmiento, ya que los accesos habituales estarán restringidos durante las tareas nocturnas.

AU Dellepiane y Paseo del Bajo tendrán nuevos cortes el miércoles

El miércoles por la noche continuarán los trabajos y volverán los cortes en la AU Dellepiane, aunque esta vez sentido a General Paz.

El cierre se realizará a la altura de Escalada y el tránsito será desviado hacia la colectora para evitar congestiones en la zona.

Las opciones de circulación informadas incluyen:

AU Perito Moreno, General Paz y Riccheri.

AU7 Cámpora y Av. Roca.

Av. Independencia, Alberdi y General Paz.

En paralelo, el Paseo del Bajo sentido sur quedará completamente cerrado en Retiro por trabajos de calibración en tecnología inteligente de tránsito.

Los vehículos pesados serán desviados hacia Av. Madero y Huergo, con posibilidad de retomar la autopista después de Av. San Juan.